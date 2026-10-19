Após arrastar multidões pelo Brasil, o projeto musical Cê Tá Doido estreia na Europa com dois shows em Portugal nesta semana. Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo chegam ao país para que o público sinta "a mesma energia que fez esse festival conquistar o Brasil", diz ao DN Brasil a dupla Ícaro & Gilmar.A primeira apresentação será na sexta-feira, no Porto. Na noite seguinte, será a vez de Lisboa. "Eu tô ansioso demais. Se no Brasil o povo já fica doido, imagina o que vai acontecer na Europa. A expectativa é encontrar uma galera com saudade do Brasil, com vontade de cantar, se divertir e viver uma noite diferente", destaca o cantor Panda ao DN Brasil. "Queremos proporcionar uma experiência que aproxime as pessoas do Brasil, das nossas raízes e da música que faz parte da vida de tanta gente", complementa a dupla Humberto & Ronaldo.Os artistas afirmam que o público terá uma noite bem brasileira. "A gente não vai atravessar o Atlântico para fazer um show qualquer. Vamos levar uma experiência completa, com muita resenha, modão, sofrência e aquele sertanejo que faz todo mundo cantar do começo ao fim", destaca Panda. "Quero ver brasileiro matando a saudade de casa e português descobrindo por que esse festival virou uma febre no Brasil", acrescenta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para Ícaro & Gilmar, a apresentação na Europa mostra a força do ritmo sertanejo. "A música sertaneja conta histórias que são universais. Fala de amor, saudade, família, amizade e superação. Levar esse gênero para a Europa é mostrar a força da nossa cultura e o quanto a música brasileira tem capacidade de emocionar pessoas em qualquer lugar do mundo. É um orgulho representar nossas raízes e fazer parte desse momento de expansão do sertanejo", afirmam.A iniciativa começou com a gravação de um DVD em um posto de combustíveis em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e evoluiu para um festival itinerante que percorre o Brasil. Com um palco 360º inspirado na estrutura de um posto, o espetáculo reúne os cinco artistas simultaneamente.Os shows costumam durar pelo menos quatro horas, com apresentações que misturam sucessos das próprias carreiras, clássicos do sertanejo e releituras de músicas de outros gêneros. Ao DN Brasil, os artistas ressaltam que o projeto também representa um desafio, devido à necessidade de conciliar as agendas dos cinco músicos, que continuam fazendo shows fora do festival."Não enxergamos o festival como algo separado das nossas carreiras, mas como uma extensão de tudo o que estamos construindo", explica a dupla Ícaro & Gilmar. "Quando os cinco se encontram, a diversão é garantida. Parece até que a gente não trabalhou a semana inteira", brinca Panda. "Existe uma sintonia muito grande entre nós, dentro e fora do palco. Isso faz toda a diferença para que o projeto continue crescendo sem comprometer os trabalhos individuais", pontua a dupla Humberto & Ronaldo.Depois de Portugal, o projeto terá uma nova turnê internacional. Em novembro, os sertanejos desembarcam nos Estados Unidos para uma apresentação em Miami..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Um dia após Coala Festival, Marina Sena anuncia turnê europeia com shows em Lisboa e no Porto.Dominguinho volta a Portugal em 2027 com shows no Porto e em Lisboa