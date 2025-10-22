Brasileiros dominam emissão de termos para Tech Visa. Visto ainda atrai empresas que buscam internacionalizar

Os dados mais recentes do Tech Visa, programa do Governo português criado para facilitar a contratação de estrangeiros qualificados, de fora da União Europeia, pelas empresas nacionais, mostram que o interesse pelos profissionais brasileiros na área da tecnologia continua dominando este setor. De um total de 8.814 termos de responsabilidade emitidos até esta terça-feira, 21 de outubro, 5.521 foram para cidadãos do Brasil.Mais de 92% dos termos emitidos para os brasileiros foram para profissionais com formação no campo das Ciências da Informática, com outros dos principais registros para quem veio das áreas de Eletrônica e Automação, Gestão e Administração, Comércio, Eletricidade e Energia. Bem longe dos brasileiros, no segundo lugar em emissão de termos, estão os cidadãos da Índia (760) e da Rússia (578).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O nome oficial do Tech Visa é Autorização de Residência para Atividade Altamente Qualificada Exercida para Empresa Certificada – Art. 90.º. O termo de responsabilidade é o documento que a empresa, que precisa estar previamente credenciada como participante do programa junto à Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), deve fornecer para que o profissional possa iniciar o processo de obtenção do visto de trabalho ou de autorização de residência. Atualmente, existem 571 empresas com certificação válida para contratação pelo programa..Vistos de procura de trabalho. Brasil solicita a Portugal "definição mais ampla" de altamente qualificados.Na teoria, o Tech Visa pode ser uma ferramenta para ajudar a driblar as várias dificuldades que os cidadãos estrangeiros enfrentam na hora de pedir visto e autorização de residência em Portugal. Isso porque o programa tem como foco atender à demanda das empresas que estão credenciadas, enquanto a lista de profissionais altamente qualificados que serve como base, principalmente, para os vistos de procura de trabalho, ainda nem foi apresentada pelo Governo após as mudanças na lei que regulamenta a imigração.Esta ferramenta, aliás, ainda é vista com bons olhos por quem está dentro do setor. "O Tech Visa é um mecanismo interessante porque simplifica e acelera o processo de contratação de profissionais estrangeiros especializados em tecnologia, reduzindo a burocracia tanto para as empresas quanto para os candidatos", diz ao DN Brasil Marcela Valença, gerente de operações do Cais do Porto, hub de internacionalização de empresas de tecnologia brasileiras em Portugal.Prestes a realizar mais uma edição do Brazil Tech Days, evento já tradicional em Aveiro, Marcela Valença avalia que "isso permite que Portugal responda mais rapidamente às necessidades do setor tecnológico, atraindo talentos que impulsionam a inovação e o desenvolvimento económico. Além disso, é uma ponte estratégica com países como o Brasil, que têm muitos profissionais qualificados na área"..A edição deste ano do Brazil Tech Days vai marcar a chegada de 14 novas empresas brasileiras de tecnologia ao ecossistema português, através do Programa de Internacionalização do Cais do Porto, que é uma aposta na cooperação empresarial e tecnológica entre Brasil e Portugal.Uma das empresas será a Jalan, uma plataforma digital para eventos corporativos. Paulo Pereira, CEO e co-fundador, explica ao DN Brasil que a abertura no país será "aos poucos", já que é preciso concicliar "a questão profissional, mas também pessoal, uma vontade minha de morar com a família em Portugal", mas que o interesse pelo Tech Visa e, no futuro, ser uma empresa credenciada, já existe."Eu ainda não me aprofundei em todo o processo, mas até conversei com outros colegas, que já estão já alguns passos à frente. Contaram como é importante a questão do Tech Visa e como eles já estão utilizando lá. Achei interessante realmente, porque facilita bastante. Então, sem dúvida, a gente vai seguir por esse caminho, sim", afirma o empresário.Paulo afirma que Portugal segue como opção para empresas brasileiras rumo à internacionalização. "Vejo vários motivos. No meu setor, eventos, é um mercado geograficamente pequeno comparado com o Brasil, mas ainda assim ele é muito qualificado. A gente une isso a outros fatores, como a localização, mas também a facilidade de o Brasil chegar por Portugal, porque a gente não tá olhando para Portugal como fim, mas começar por Portugal na Europa".Para Marcela Valença, "Portugal oferece incentivos à inovação e um ecossistema em crescimento, o que o torna especialmente atrativo para empresas de base tecnológica. Ao mesmo tempo, o Brasil contribui com talentos e soluções inovadoras. Portugal oferece incentivos à inovação e um ecossistema em crescimento, o que o torna especialmente atrativo para empresas de base tecnológica. Ao mesmo tempo, o Brasil contribui com talentos e soluções inovadoras. Essa combinação tem gerado sinergias reais, com projetos, investimentos e trocas que fortalecem ambos os lados do Atlântico".As incrições para o Brazil Tech Days estão abertas, por este site.O período atual de candidatura de empresas para o Tech Visa está aberto até janeiro de 2026, informações aqui.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.