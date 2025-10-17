Franquias brasileiras participam de feira em Lisboa à procura de investidores

As marcas de franquias brasileiras continuam de olho no mercado português e europeu. A Expofranchise, maior feira do setor em Portugal, conta com o Pavilhão Brasil, dedicado exclusivamente a marcas brasileiras. O evento, promovido pela Associação Portuguesa de Franchising, começou nesta sexta-feira, 17 de outubro, e continua neste sábado, 18 de outubro, com entrada gratuita.No Pavilhão Brasil, que conta com o apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa, estão oito marcas em fase de expansão internacional. “Portugal é um mercado muito atrativo e importante para as marcas brasileiras que querem expandir para o mercado europeu. Aqui é uma porta de entrada para os demais países”, disse ao DN Brasil Bruno Amado, gerente de projetos internacionais da Associação Brasileira de Franchising (ABF).Além da feira, a missão empresarial em Lisboa contou com workshops sobre internacionalização e visitas técnicas. Na visão de Bruno, a brasilidade é um diferencial. “No mercado europeu e português, especificamente, existe o apelo da tropicalidade e a simpatia por tudo que vem do Brasil. As empresas brasileiras têm que apostar nesse diferencial da brasilidade”, explica.Uma dessas marcas em expansão é a Jah, franquia de açaí e doces gelados. Em dezembro, será inaugurada a primeira loja em Portugal, que será em Lisboa. “Vamos trazer a experiência do autoatendimento, em que o cliente tem a liberdade de escolher o pote que quiser, os produtos que desejar, complementar os toppings e pesar. A ideia de pesar é permitir um ticket médio menor, porque hoje as outras marcas têm um ticket médio, para esse tipo de produto, muito elevado”, destaca ao jornal o CEO Diego Dutra..Embora o açaí não seja mais uma novidade em Portugal, o empresário acredita que, além do preço, a Jah trará outros diferenciais relacionados à saúde. “Nós temos açaí zero, iogurte natural e sorvetes de vários sabores, sem corantes, sem conservantes e sem gordura hidrogenada”, complementa. A primeira franquia em Lisboa é uma aposta de um empresário brasileiro que vive na capital portuguesa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outra marca em exposição é a New Shoes, uma lavanderia especializada em tênis. “Além de renovar os calçados, nós oferecemos um serviço voltado à sustentabilidade, com recuperação e aumento da vida útil dos sapatos”, explica o fundador Raphael Quadros.Na falta de tanques em Portugal — mais comuns no Brasil —, a proposta é uma alternativa prática para manter os tênis brancos. Segundo o empresário, há também uma tendência, inclusive no Brasil, de não lavar roupas e calçados em casa. “Esse tipo de serviço doméstico está cada vez mais em desuso. Por isso o nosso produto é tão inovador — inclusive ganhamos o prêmio de franquia mais inovadora do Brasil no ano passado”, destaca. De olho no mercado europeu, Raphael planeja abrir em Portugal um centro de distribuição para toda a Europa.. De acordo com dados da Associação Portuguesa de Franchising, o número de marcas brasileiras com presença em Portugal por meio do modelo de franchising aumentou 68% nos últimos cinco anos. O total passou de 41 empresas em 2020 para 69 em 2024.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Número de empresas brasileiras de franchising em Portugal aumenta 68% em cinco anos.No país do vinho, empresária brasileira já tem três cervejarias