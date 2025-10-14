Brasileira Tatiana Cobbett é finalista do MATE Festival 2025, em Coimbra

A artista brasileira Tatiana Cobbett, que divide a vida entre Portugal e o Brasil, está entre as finalistas do MATE Festival 2025, evento dedicado à experimentação em vídeo, som e performance, que decorre de 23 a 26 de outubro, em Coimbra. A artista concorre com Umbral, uma videoperformance gravada em Lisboa e que investiga o instante de passagem entre o desconhecido e o reconhecimento.A obra nasceu durante a residência artística Lá e Cá, um projeto que reúne criadores portugueses e brasileiros em experiências conjuntas de música, corpo e imagem. No vídeo, que tem pouco menos de cinco minutos de duração, Cobbett assina voz e composição, acompanhada por Pedro Loch no violão, Bernardo Couto na guitarra portuguesa e Francisco Gaspar no baixo. A captação e edição são de Bruna Buniotto, e a produção executiva de Michel França.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp"Umbral é o lugar onde nos reconhecemos ao atravessar o novo. Entre dois mundos, percebo que o limiar é também um espaço de criação, de escuta e de reencontro”, explica a artista. Natural de Santa Catarina, Tatiana Cobbett iniciou a carreira como bailarina do Balé Stagium e construiu um percurso artístico que cruza dança, música e palavra. Hoje em dia vive entre os dois países e tem apresentado performances que dialogam com temas de identidade e afeto, como Cara de Meia e o Sarau dos Afetos – Vozes Poéticas em Comunhão.Criado em 2016 em Porto Alegre (RS), o MATE Festival estabelece uma ponte entre o Brasil e Portugal em Coimbra e apresenta trabalhos que exploram as fronteiras entre linguagens artísticas. A programação completa deste ano e informações sobre ingressos estão disponíveis no site oficial do evento, disponível neste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Martinho da Vila. "Costumo pegar num fado e cantar no meu jeito, em ritmo de samba"