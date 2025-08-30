Tatiana Cobbett leva poesia e música brasileira ao Porto com o “Sarau dos Afetos”

A multiartista brasileira Tatiana Cobbett apresenta na próxima terça-feira (2), no Porto, o “Sarau dos Afetos” — um espetáculo poético-musical que marca também o lançamento do seu mais recente livro, 'Travesseiro', publicado pela editora luso-brasileira Urutau. A apresentação será às 21h no Espaço Macaréu – Associação Cultural.Acompanhada da pianista portuguesa Iris Sarai, Tatiana entrelaça a leitura de poemas com canções autorais, criando um ambiente de escuta e partilha. A proposta do sarau é envolver o público numa experiência sensorial e participativa, em que a poesia, a música e o improviso se encontram. Os arranjos do espetáculo são assinados por Iris, conhecida pela formação clássica e atuação em projetos contemporâneos.Tatiana é poeta, cantora, compositora e bailarina, com carreira desenvolvida entre Brasil e Portugal. Já lançou cinco álbuns, nove singles e foi premiada pela Funarte e pelo Prêmio da Música Catarinense. Suas músicas foram gravadas por artistas como Badi Assad e Cristina Clara, e seus poemas integram antologias publicadas nos dois países. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Travesseiro é fruto de um projeto de intercâmbio artístico chamado “Lá e Cá”, desenvolvido entre 2018 e 2024. A orelha do livro é assinada pela bailarina brasileira Marika Gidali.Os ingressos para o “Sarau dos Afetos” custam 7 euros e estarão disponíveis no local no dia do evento. O Espaço Macaréu – Associação Cultural fica localizado na Rua João das Regras..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n