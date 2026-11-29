Vanessa Fernandes não ouve a voz da filha de 14 anos desde o dia 6 de novembro. Naquela manhã, saiu de casa, em Faro, mas, em vez de voltar, foi para o hospital, de onde a adolescente ainda não tem previsão de sair. A menina foi atropelada por um carro e sofreu um traumatismo craniano.Desde então, com Amanda internada, a vida da brasileira mudou radicalmente. Os primeiros dias foram de internação em terapia intensiva, período em que a adolescente permaneceu em coma. Depois, foi transferida para um quarto, mas contraiu meningite bacteriana e apresentou complicações.A rotina da carioca passou a ser dividida entre ir ao hospital para acompanhar a filha e trabalhar, tentando lidar com a ansiedade diante de uma situação que nunca imaginou viver. "Eu trabalho, por ironia do destino, em um lar de pessoas com paralisia cerebral de nascença. Perdi praticamente o mês inteiro de serviço", destaca ao DN Brasil.A empresa foi solidária com a situação da profissional. "Minha diretora foi me dando dias que eu tinha direito na casa, e juntando os que faltaram para eu pagar com horas extras, para eu não ficar tão prejudicada no salário", conta. Vanessa vive sozinha com a filha em Portugal.A imigrante também conta com o apoio das colegas de trabalho. "Os dias que consigo ir, minhas colegas de trabalho vão revezando comigo no hospital", detalha. Amanda agora precisa de acompanhamento constante, mas, como a mãe ainda não possui autorização de residência, não pode obter licença na Segurança Social para acompanhá-la.A preocupação da brasileira é ainda maior diante dos obstáculos relacionados à documentação. A adolescente não tem Número de Identificação da Segurança Social (NISS), cujo pedido foi recusado por ela ainda não possuir título de residência, o que a impede de acessar outros apoios. Como acontece com milhares de imigrantes, o pedido de regularização documental foi enviado ao Tribunal Administrativo em abril.O DN Brasil teve acesso aos documentos do processo, nos quais consta que a juíza determinou a citação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para responder sobre o caso. A citação ocorreu em 29 de abril, com prazo de sete dias para manifestação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No entanto, até o momento, a agência não havia respondido ao tribunal, segundo o advogado da família. Em junho, Eric Rodrigues apresentou um novo requerimento para que a juíza avance com a decisão sobre o pedido de regularização, diante da ausência de resposta da AIMA. "A espera é angustiante, tanto na parte documental quanto de recuperação", destaca a imigrante.Segundo a carioca, os médicos informaram que Amanda poderá receber alta hospitalar. Porém, o caminho para a recuperação será longo. "A assistente social veio falar comigo para explicar que, quando a Amanda tiver alta, vai precisar de cama articulada, cadeira de banho, cadeira de rodas, colchão antiescaras", destaca. "Até mesmo a minha casa não comporta nada disso", complementa.Por isso, foram criadas duas campanhas de arrecadação online, uma no Brasil e outra em Portugal. "Estamos conseguindo ajuda e espero não precisar do dinheiro e assim vamos doar", explica. "Mais do que dinheiro, peço orações pela saúde da minha filha. Ela é forte, está lutando todos os dias", afirma.A mãe também elogia o atendimento recebido no hospital de Faro. "Minha filha é tratada como princesa, tem um atendimento ímpar", pontua. Ainda não há previsão de alta, e a esperança de Vanessa é que a recuperação permita que a filha volte para casa em breve. "Minha menina é linda, perfeita e saudável, só quero ouvir a voz dela de novo", finaliza.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..MP arquiva caso de jovem brasileiro com autismo severo agredido. Mãe diz que é uma "injustiça".Vaquinha é criada para cremação e translado de brasileira vítima de atropelamento em Portugal