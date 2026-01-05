Brasil Origem Week confirmado no Porto, Lisboa e mais quatro edições fora de Portugal

Está confirmado: assim como em 2025, Porto e Lisboa terão novas edições do Brasil Origem Week, feira brasileira que reúne gastronomia, negócios e cultura, com entrada gratuita. A organização do evento já divulgou as datas das edições deste ano, que chegam com novidades.“Próximas edições, novas conexões, a mesma essência. Em 2026, o Brasil Origem Week segue em movimento, criando pontes entre o Brasil, a Europa e o mundo”, destaca a publicação oficial do evento.No Porto, será realizada a terceira edição, marcada para os dias 16 a 19 de abril, no World of Wine (WOW). Em Lisboa, a feira volta a acontecer em setembro, entre 10 e 13, ainda sem local definido. Na edição anterior, o evento ocupou a Praça do Comércio, no Páteo da Galé.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No Brasil, estão previstas duas edições. A primeira acontece em Salvador (BA), de 14 a 17 de maio, em conjunto com o Chocolat Festival. Na sequência, de 20 a 24 de maio, a capital federal recebe os mesmos eventos.No outono europeu, o Brasil Origem Week ganha destaque no continente. De 27 de outubro a 1º de novembro, o evento será realizado em Paris, junto ao Salão do Chocolate. A grande novidade será a estreia do Brasil Origem Week Espanha, em Madri, de 19 a 22 de novembro.Em todas as edições, o Brasil Origem Week reúne expressões da cultura brasileira em diversas áreas, como música, artes, negócios e gastronomia, além de promover debates sobre temas que conectam Brasil e Portugal. Com a proximidade das datas em Portugal, a organização deve abrir em breve as inscrições para expositores, especialmente para comidas. Relembre aqui como foi o Brasil Origem Week:.Fotogaleria: Brasil Origem Week leva milhares para viver brasilidade em Lisboa.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ex-CEO da EDP na América do Sul diz que é um "erro" não facilitar imigração de cidadãos da CPLP.Confira os shows de artistas do Brasil confirmados em Portugal neste ano