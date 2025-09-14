DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
DN Brasil

Fotogaleria: Brasil Origem Week leva milhares para viver brasilidade em Lisboa

Marco Lessa, criador do evento, confirma ao DN Brasil uma segunda edição em Lisboa no próximo ano. Feira no Porto já está no calendário e ocorre sempre em abril.
Publicado a

Além dos brasileiros matando a saudade da brasilidade e dos portugueses que gostam da cultura brasileira, feira também teve a presença de turistas de várias partes do mundo.

Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Paulo Spranger
Foto: Paulo Spranger
Foto: Paulo Spranger
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão
Foto: Leonardo Negrão

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
