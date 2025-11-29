Aveiro recebe amistoso entre Brasil e Portugal na próxima semana

A comunidade brasileira residente em Portugal poderá acompanhar a sua seleção feminina de perto na próxima semana, num confronto especial em Aveiro. O Brasil enfrenta Portugal na terça-feira, 2 de dezembro, no Estádio Municipal, encerrando a temporada de 2025 em solo português. A partida está marcada para às 19h45 e ainda existem ingressos disponíveis para venda nas lojas Continente. Para muitos brasileiros que vivem no país, será uma rara oportunidade de ver ao vivo uma seleção que fez boa temporada. Em 2025, o Brasil perdeu apenas três vezes - sendo a mais recente derrota a contra a Noruega, na última sexta-feira (28) - e conquistou a Copa América de forma invicta, além de vitórias importantes sobre Inglaterra e Itália fora de casa. Desde a chegada de Arthur Elias, em outubro de 2023, a equipe soma 25 vitórias em 38 partidas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A convocação para esta última data Fifa do ano reúne 24 atletas, algumas já conhecidas de quem acompanha o futebol em Portugal, como a goleira Thaís, do Benfica. Jogadoras que atuam em ligas internacionais, entre elas Bruninha, Gabi Portilho e Luany, também integram a lista da seleção.Já Portugal chega ao amistoso tentando manter o ritmo depois de um outubro histórico, quando venceu os Estados Unidos pela primeira vez. Nos últimos anos, as portuguesas estão em plena ascensão na modalidade, que inclusive conta com a participação de alguns brasileiros no crescimento do futebol feminino. Os ingressos para o jogo de terça custam €5 e estão disponíveis para venda nas lojas do Continente. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Doutores da bola: brasileiros treinam clubes em Portugal.Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras mobiliza torcidas em Lisboa no próximo sábado