Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras mobiliza torcidas em Lisboa no próximo sábado

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o próximo sábado (29) a partir das 21h (hora de Lisboa), deve movimentar a comunidade brasileira na capital portuguesa. A Embaixada Fla-Portugal prepara um grande encontro nas Docas de Alcântara, enquanto os palmeirenses se concentrarão na região de Marvila para o jogão que decide o principal torneio continental da América do Sul. A festa rubro-negra em Alcântara começa cedo: das 14h às 20h30, três bandas garantem música ao vivo e roda de samba, antes da transmissão do jogo em todos os restaurantes da região das Docas. "A Embaixada Fla-Portugal existe desde 2017. Começou como Consulado Fla-Lisboa e, com o tempo, fomos crescendo", disse Leonardo Mesquita, diretor da Embaixada, ao DN Brasil.Segundo ele, a final deste ano deve ser a maior já organizada em Portugal. "As Docas inteiras vão abraçar o evento. Todos os bares estarão transmitindo o jogo, está praticamente tudo esgotado", conta, destacando que os ingressos para mesas e mezaninos já estão esgotados e que o ambiente ao ar livre junto aos bares Havaí, Havana, Contra, Nolita e também deverá reunir centenas de torcedores."Estamos todos os jogos lá, não importa o horário, às vezes tem aqueles jogos da 1h30 da manhã, não interessa: faça chuva, faça sol, estamos sempre lá com as nossas bandeiras e o nosso esquema", afirma Mesquita. Para mais informações sobre o evento, basta procurar o perfil da Embaixada no Instagram. Palmeirenses se reúnem em MarvilaOs torcedores do Palmeiras também terão ponto de encontro reservado para acompanhar a decisão. Num evento exclusivo para palmeirenses, a Mancha Verde Portugal e o núcleo Palmeiras Lisboa organizam uma tarde e noite alviverde em Marvila, com entrada por €5 e programação que inclui DJ ao vivo, show de pirotecnia, espaço infantil e serviço de comidas e bebidas no local.O evento acontece a poucos minutos a pé das estações de comboio de Marvila e Braço de Prata, com recomendações específicas de segurança: proibição de trajes pretos (salvo aliados), de bebidas trazidas de fora, de camisas de clubes rivais e de consumo de álcool por menores. Crianças até 6 anos não pagam entrada. O ingresso, não reembolsável, pode ser transferido digitalmente para outra pessoa.A final da Libertadores de 2025 acontece em Lima, no Peru. Quem vencer se tornará o clube brasileiro com mais títulos da competição (quatro). Vale lembrar que o jogo reedita a final de 2021, quando o Palmeiras superou o Flamengo por 2 x 1. nuno.tibirica@dn.pt.