Ava Rocha se apresenta na Casa Capitão no final do mês.
Ava Rocha se apresenta na Casa Capitão no final do mês. Foto: DR
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Ava Rocha apresenta repertório experimental da música brasileira em Lisboa

Cantora, compositora, cineasta e artista visual se apresenta na Casa Capitão no dia 23; repertório atravessa música brasileira e latino-americana.
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A cantora e compositora brasileira Ava Rocha estará em Lisboa neste mês, quando tem encontro marcado com o público para o dia 23 de outubro, na Casa Capitão. Conhecida por uma trajetória que atravessa música, cinema, artes visuais e performance, a artista sobe ao palco do Sótão, às 21h.

Nascida no Rio de Janeiro e também de origem colombiana, Ava construiu uma carreira marcada pela experimentação e pelo encontro entre diferentes referências brasileiras e latino-americanas. Sua discografia inclui trabalhos como “Diurno” (2011), “Ava Patrya Yndia Yracema” (2015), “Trança” (2018) e “Néktar” (2023), seu álbum mais recente.

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Foi justamente com “Ava Patrya Yndia Yracema” que a artista ganhou maior projeção nacional e internacional. O trabalho apareceu entre os destaques de 2015 do crítico Ben Ratliff, então no jornal The New York Times, enquanto Ava venceu naquele ano duas categorias do Prêmio Multishow: Artista Revelação e Novo Hit, com “Você Não Vai Passar”. Já “Trança” figurou entre os melhores discos brasileiros de 2018 em seleção da Rolling Stone Brasil.

Filha do cineasta Glauber Rocha e da artista visual colombiana Paula Gaitán, Ava também mantém uma relação próxima com o audiovisual e outras linguagens artísticas. Em “Néktar”, produzido por Thiago Nassif e Jonas Sá, a cantora voltou a explorar o diálogo entre matrizes brasileiras e latino-americanas e a composição contemporânea.

Os ingressos para o show de Ava Rocha em Lisboa já estão disponíveis para venda. As entradas custam €12,98.

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