A cantora e compositora brasileira Ava Rocha estará em Lisboa neste mês, quando tem encontro marcado com o público para o dia 23 de outubro, na Casa Capitão. Conhecida por uma trajetória que atravessa música, cinema, artes visuais e performance, a artista sobe ao palco do Sótão, às 21h.Nascida no Rio de Janeiro e também de origem colombiana, Ava construiu uma carreira marcada pela experimentação e pelo encontro entre diferentes referências brasileiras e latino-americanas. Sua discografia inclui trabalhos como “Diurno” (2011), “Ava Patrya Yndia Yracema” (2015), “Trança” (2018) e “Néktar” (2023), seu álbum mais recente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Foi justamente com “Ava Patrya Yndia Yracema” que a artista ganhou maior projeção nacional e internacional. O trabalho apareceu entre os destaques de 2015 do crítico Ben Ratliff, então no jornal The New York Times, enquanto Ava venceu naquele ano duas categorias do Prêmio Multishow: Artista Revelação e Novo Hit, com “Você Não Vai Passar”. Já “Trança” figurou entre os melhores discos brasileiros de 2018 em seleção da Rolling Stone Brasil.Filha do cineasta Glauber Rocha e da artista visual colombiana Paula Gaitán, Ava também mantém uma relação próxima com o audiovisual e outras linguagens artísticas. Em “Néktar”, produzido por Thiago Nassif e Jonas Sá, a cantora voltou a explorar o diálogo entre matrizes brasileiras e latino-americanas e a composição contemporânea.Os ingressos para o show de Ava Rocha em Lisboa já estão disponíveis para venda. As entradas custam €12,98..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Revelação da nova música brasileira, Rô Rosa fará shows em Porto e Lisboa no fim de outubro.Juliana Linhares apresenta novo álbum em quatro shows em Portugal em outubro