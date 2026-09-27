A cantora, compositora e atriz brasileira Juliana Linhares fará quatro shows em Portugal entre os dias 21 e 31 de outubro. A artista apresenta o segundo álbum solo, 'Até Cansar o Cansaço', lançado em maio, em uma turnê que passa por Ponta do Sol, na Madeira, Évora, Lisboa e Póvoa de Varzim. No palco, estará acompanhada pelo guitarrista Elísio Freitas, responsável pela produção musical do disco.Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Juliana ganhou projeção à frente da banda Pietá e lançou o primeiro trabalho solo, Nordeste Ficção, em 2021. O álbum explora diferentes representações da identidade nordestina, combinando referências da música popular com a experiência da artista no teatro. Em 2025, ela esteve em Portugal para uma apresentação no festival MIMO Amarante.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No novo trabalho, Juliana parte de outra inquietação: o cansaço e a dificuldade de encontrar tempo para descansar e sonhar. A ideia ganhou forma durante uma residência artística na Companhia Brasileira de Teatro, quando a cantora teve contato com reflexões do neurocientista Sidarta Ribeiro sobre o sono e os sonhos. O resultado é um disco de 11 faixas que mistura composições inéditas e releituras de artistas como Belchior, Elino Julião e Manduka.Até Cansar o Cansaço também reúne participações de Ney Matogrosso, Agnes Nunes e Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró. A direção artística é de Marcus Preto, enquanto a produção musical ficou a cargo de Elísio Freitas, que acompanha Juliana desde o primeiro álbum solo e estará ao seu lado nos quatro shows em Portugal.A turnê começa em 21 de outubro, às 22h, no Concertos L, em Ponta do Sol, na Madeira. Depois, Juliana se apresenta no Armazém 8, em Évora, no dia 24, às 21h30, com ingressos a partir de €12 na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 25, às 21h30; e no Cine-Teatro Garrett, em Póvoa de Varzim, no dia 31, às 21h30..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Prestes a voltar a Lisboa, Gilberto Gil celebra intercâmbio cultural e "Portugal cada vez mais brasileiro".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira