Autora brasileira Jarid Arraes lança romance “Corpo Desfeito” em Portugal

A escritora brasileira Jarid Arraes lança em Portugal, na próxima terça-feira (31), o romance Corpo Desfeito, publicado pela Europa-América. A obra chega ao país com apoio de instituições culturais brasileiras e propõe uma narrativa centrada na violência doméstica vivida por crianças, tema recorrente na produção da autora.O livro acompanha Amanda, de 12 anos, que, após a morte da mãe, passa a viver com a avó - uma figura marcada por traumas, religiosidade rígida e um histórico de violência. Ao longo de pouco mais de um ano, a narrativa descreve a transformação do ambiente doméstico em um espaço de controle e isolamento, com regras progressivamente mais restritivas que limitam a liberdade da protagonista.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Jarid Arraes construiu uma trajetória literária ligada a temas como desigualdade, memória e questões de gênero. Vencedora dos prémios Biblioteca Nacional e APCA, e finalista do Prémio Jabuti, a autora também desenvolve projetos ligados à escrita e ao trauma, como o Hub Górgona, além de participar regularmente de festivais e atividades académicas.Em Corpo Desfeito, Arraes aposta em uma prosa direta para retratar a dinâmica da violência dentro do espaço familiar, explorando não apenas os episódios em si, mas os mecanismos que permitem sua continuidade ao longo das gerações. A narrativa inclui ainda elementos como o primeiro amor da protagonista, apresentado como contraponto à realidade opressiva em que vive.O livro Corpo Desfeito, de Jarid Arraes será publicado em Portugal pela Europa-América - tem 128 páginas e preço de capa de €13,90..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Escritor Álvaro Filho. “Luta de Portugal em preservar o idioma é uma batalha perdida”.“Coração sem Medo”: novo livro de Itamar Vieira Junior chega às livrarias portuguesas