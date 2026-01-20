“Coração sem Medo”: novo livro de Itamar Vieira Junior chega às livrarias portuguesas

Chega nesta terça-feira (20) às livrarias portuguesas 'Coração sem Medo', mais recente romance do autor baiano Itamar Vieira Junior. O livro encerra a chamada Trilogia da Terra, iniciada com 'Torto Arado' e continuada com 'Salvar o Fogo', obras que projetaram o escritor internacionalmente, com traduções em mais de 30 línguas e mais de um milhão de exemplares vendidos. A obra é publicada em Portugal pela editora Dom Quixote.O romance acompanha a história de Rita Preta, caixa de supermercado e mãe de três filhos, cuja vida se transforma quando o primogénito desaparece após sair de casa depois de uma discussão. Convencida inicialmente de que se trata de um afastamento passageiro, Rita percebe que o caso envolve redes de violência e omissão institucional em Salvador, obrigando-a a enfrentar riscos que vão do desemprego a ameaças à própria vida.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ligada genealogicamente às personagens da fazenda Água Negra, cenário de Torto Arado, Rita carrega heranças de resistência e obstinação que atravessam a trilogia. Em paralelo à sua busca, o livro acompanha Cainho, o filho do meio, que encontra nas histórias do seu povo a base para a criação literária, num diálogo direto com temas como memória, injustiça social e continuidade histórica.Nascido em Salvador, em 1979, Itamar Vieira Junior é doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA e vencedor de prémios como LeYa, Oceanos, Jabuti - conquistado duas vezes - e Montluc, tendo sido ainda o primeiro autor brasileiro a chegar às finais do International Booker Prize e do Dublin Literary Award. Vale destacar que, em fevereiro, o escritor estará em Portugal para participar num festival literário na Póvoa de Varzim. 'Coração sem Medo' tem 352 páginas e está disponível para venda na terrinha pelo valor de €21.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fliparaíba: o convívio lusófono que mostra um mundo de união possível.Brasileiros criam a Língua Mátria, nova editora de livros dedicada a autores lusófonos