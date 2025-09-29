Atriz brasileira Júlia Prado leva a palco peça sobre violência de gênero em Cascais

A atriz brasileira Júlia Prado, que ganhou destaque em Portugal após participar no programa Got Talent Portugal, apresenta nesta semana, em Cascais, o espetáculo “Puta que Pariu!”, um monólogo que aborda a realidade de uma mulher presa numa relação abusiva. A peça será encenada na terça-feira (30 de setembro) e na quarta-feira (1º de outubro), na Mostra T do Teatro Municipal Mirita Casimiro. .Com texto e encenação de Susana Dagaf e produção de Ana Isabel Delgado, a obra dá corpo às memórias fragmentadas de uma personagem que revisita o passado e o presente em busca de compreensão e sobrevivência. Ao longo de cerca de 50 minutos de duração, o espetáculo expõe a violência, a dor e também a resistência, propondo uma reflexão sobre histórias muitas vezes silenciadas. Radicada em Portugal, Júlia Prado já acumulava experiência no Brasil antes de se apresentar ao público português no Got Talent, onde interpretou um excerto da peça. Agora, traz a versão integral para o palco, reforçando sua presença enquanto artista imigrante na cena cultural portuguesa.A equipe do espetáculo “Puta que Pariu!” ainda conta com nomes como Miká Nunes e Viviana Gonçalves. O desenho de luz é de Duarte Victor, com fotografia de Dina Oliveira e Carlos Santana. A produção ainda alerta que a apresentação conta com luz estroboscópia, que podem afetar pessoas suscetíveis à epilepsia fotossensível ou com outros tipos de fotossensibilidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criada há nove anos pelo Teatro Experimental de Cascais, a Mostra T nasceu para dar espaço a novos grupos e ex-alunos da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Realizada anualmente em setembro e outubro, reúne produções de teatro jovem - este ano são oito espetáculos, alguns em estreia absoluta, com apresentações até 4 de outubro. Os ingressos para os espetáculos custam €10 podem ser adquiridos através deste link. O Teatro Municipal Mirita Casimiro fica localizado na Avenida Fausto de Figueiredo. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigratoria: coletivo quer abrir portas para brasileiros no audiovisual português.Marcos Caruso: "em Portugal, não sou mais 'aquele ator da Globo', sou um ator de teatro"