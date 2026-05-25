Quitandeira fica na rua Actor Vale 15B, Penha de França, com atendimento de terça a sábado, das 9h às 18h.
Quitandeira fica na rua Actor Vale 15B, Penha de França, com atendimento de terça a sábado, das 9h às 18h.Foto: Raquel Pimentel
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Após incêndio, café brasileiro Matuta cria vaquinha para reconstruir espaço em Lisboa; saiba como participar

Restaurante fundado pela mineira Eduarda Meireles, em Arroios, teve mais de 80% da estrutura destruída.
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O café Matuta, criado pela brasileira Eduarda Meireles em Lisboa, iniciou nesta segunda-feira (25), uma campanha de arrecadação online após um incêndio atingir o espaço e destruir mais de 80% da estrutura do restaurante. Localizado na Penha de França, o estabelecimento ficou conhecido entre brasileiros e portugueses pelo pão de queijo mineiro, bolos caseiros e pela proposta de café de bairro voltado para convivência e gastronomia afetiva.

O incêndio aconteceu na última sexta-feira (22), e foi divulgado pela própria equipe nas redes sociais. Em publicação, a Matuta informou que ainda tenta compreender a dimensão dos danos causados pelo fogo. “Foram anos de trabalho, construção e afeto atravessados por uma manhã muito difícil”, escreveu o perfil oficial do espaço. A campanha criada para ajudar na reconstrução tem meta de 16 mil euros.

Inaugurada em julho do ano passado, a Matuta nasceu após cinco anos de vendas pelas redes sociais e participação em feiras gastronômicas em Lisboa. Publicitária de formação, Eduarda Meireles transformou receitas herdadas das avós em negócio durante a pandemia. O DN Brasil contou a trajetória da empreendedora na época da abertura do café, que rapidamente ganhou espaço entre os brasileiros na capital portuguesa.

Além do pão de queijo, que se tornou a principal marca da casa, o espaço também ficou conhecido pelos bolos de milho, mandioca, coco e brigadeiro, além de cafés, drinks e produtos mineiros.

Em comunicado divulgado após o incêndio, a equipe destacou que o local se tornou um ponto de encontro da comunidade brasileira em Lisboa. “A Matuta nunca foi só um local pra tomar um café”, escreveu o restaurante nas redes sociais ao agradecer pelas mensagens e apoio recebidos desde o ocorrido.

A arrecadação para ajudar na reconstrução está sendo feita por meio de uma vaquinha online divulgada nas redes sociais da Matuta. As doações podem ser realizadas através deste link. Até o momento da publicação desta reportagem, a campanha havia alcançado 66% da meta.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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