Multidão acompanha abertura oficial do estande do Brasil no Web Summit

O pavilhão onde está localizado o estande do Brasil parou para acompanhar a cerimônia oficial de abertura do espaço. Uma multidão se reuniu no local para o momento, junto a autoridades e representantes da imprensa. “A inovação também ajuda a vencer a crise climática”, afirmou Jorge Viana, presidente da Apex, que havia acabado de chegar da COP 30, em Belém.O Brasil trouxe mais de 370 empresas, apostando na diversidade regional e de gênero, além de temas atuais como a sustentabilidade. “O Brasil vai liderar não só por termos a Amazônia, mas pelo exemplo que damos”, declarou Décio Lima, presidente do Sebrae.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Juntas, Apex e Sebrae prepararam uma programação no Web Summit com uma série de eventos, como pitches e encontros de negócios. Também foi organizada uma agenda de atividades fora da feira, como o Seminário de Internacionalização, realizado na segunda-feira, além de um coquetel na sede da Apex.O Brasil participa da feira tecnológica não apenas com a comitiva que veio do país, mas também com participações independentes de brasileiros e brasileiras que vivem e empreendem em Portugal. Outro destaque são os ambientes de inovação, como o Cais do Porto, sediado em Aveiro.O país também está representado por diversos nomes nos painéis do Web Summit, em várias conversas cujo tema é o Brasil. Uma delas ocorre no palco principal, com o tema The $7 trillion Pix shock: Why the US is rattled (“O choque de US$ 7 trilhões do Pix: por que os EUA estão abalados?”, em tradução literal), que conta com a participação de Luis Fernandes, vice-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.Confira imagens do fotojornalista do DN Gerardo Santos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Com os brasileiros, a integração em Portugal é imediata", analisa Gouveia e Melo .Web Summit. Brasil chega com mais de 370 ‘startups’ e programação intensa