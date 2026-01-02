AIMA vai convocar por e-mail imigrantes com CPLP vencida em janeiro e fevereiro

Imigrantes com título da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que vencem em janeiro e fevereiro serão convocados para renovação por e-mail. O aviso foi publicado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) nesta sexta-feira, 2 de janeiro. A primeira etapa será totalmente online.“A AIMA informa que os cidadãos cujos certificados de residência CPLP vencem em janeiro e fevereiro de 2026 estão a ser notificados para o e-mail comunicado à Agência para procederem ao pagamento da taxa devida. A AIMA relembra que os cidadãos nessa condição devem seguir as instruções constantes no e-mail e efetuar o pagamento da taxa no prazo indicado”, diz o comunicado. O pagamento da taxa será a primeira fase da renovação, e aqueles que não efetuarem o pagamento não terão andamento no processo.Em seguida, serão enviadas instruções para o mesmo endereço eletrônico com as etapas seguintes. “Após o pagamento, deverá aguardar a notificação via e-mail para comparecimento em local a designar”, complementa. Assim como nas primeiras renovações CPLP, será necessária a recolha dos dados biométricos de forma presencial.No entanto, a agência alerta que, antes da marcação, não é necessário ir a nenhum balcão da AIMA. “Neste procedimento, não é necessário dirigir-se a nenhuma loja AIMA, uma vez que, nesta fase, o processo decorre exclusivamente online”, ressalta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Esses títulos de residência ainda estão no formato antigo, em papel A4 com QR Code. Após esta primeira renovação, passarão a ser iguais aos demais, em formato de cartão no padrão da União Europeia (UE) e com validade de três anos.Essa sequência de renovações, com processos diferentes conforme cada tipo de autorização de residência e validade, ocorre de forma gradual, à medida que o Governo resolve as pendências. O objetivo é que, no futuro, o padrão de renovação seja totalmente digital.Para que isso aconteça, é necessário ter as bases de dados atualizadas. É por isso que os documentos vencidos até 30 de junho foram renovados presencialmente, pela Estrutura de Missão. Já os títulos que perderam a validade após essa data são renovados de forma totalmente online, mês a mês.Como o DN Brasil antecipou no verão passado, inicialmente haveria duas formas de validação dos documentos. Quando os documentos vencidos após 30 de junho começaram a ser tramitados pelo novo portal da AIMA, pessoas que aguardavam a renovação havia anos criticaram a escolha do Governo.O jornal apurou que o objetivo do Ministério da Presidência é evitar o acúmulo de autorizações de residência vencidas, como ocorreu nos últimos dois anos. Segundo dados do ministério, mais de 374 mil títulos estavam sem validade. Além dessas novas renovações, o portal está aberto para imigrantes com documentos que vencem em janeiro e fevereiro.A crítica continua sendo a demora no envio dos cartões emitidos, sejam CPLP, primeiro título ou renovação. Há relatos de brasileiros e brasileiras que compareceram presencialmente ao mutirão em abril de 2025 para CPLP e ainda não receberam o documento. O prazo legal é de 60 dias.De acordo com o balanço apresentado pelo Governo em 18 de dezembro, a Estrutura de Missão realizou 9.594 atendimentos de renovação, dos quais 7.501 cartões já foram emitidos. Já entre os CPLP, dos 104.171 processos aprovados, 94.831 foram emitidos.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA abre renovações de janeiro e fevereiro no portal.Estrutura de Missão emitiu 95% dos cartões deferidos até agora