O que há de bom. Show de Liniker e peça de teatro entre os destaques do fim de semana em Lisboa

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, os destaques vão da passagem de Liniker pela MEO Arena à estreia da peça "O Cicómero", no Teatro Taborda, que revisita as heranças coloniais entre Portugal e Brasil. Já no domingo, o destaque vai para a conversa da cantora Xênia França conversa com o historiador Ivan Lima no Chiado, e o músico Higor Sartori, que encerra o fim de semana com samba na Fábrica Braço de Prata.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Liniker na MEO ArenaLiniker abre o fim de semana na capital portuguesa com o espetáculo da turnê europeia do disco Caju, que lotou casas em Londres, Paris e Amsterdã. A cantora paulista retorna a Lisboa depois de uma breve passagem pelo Coala Festival, agora com uma apresentação completa na MEO Arena. Desde que venceu o Grammy Latino de "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira", em 2022, Liniker se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea.O novo trabalho foi vencedor de quatro categorias no Prêmio Multishow e aclamado pela crítica, traz soul, samba e MPB para o palco em Lisboa. As entradas ainda estão disponíveis para venda, podendo ser adquiridas através deste link. O show está marcado para às 21h. Quando? Sexta-feira (10), às 21h.Onde? Na MEO Arena.Preço: €25 a €80.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Peça "O Cicómero" no Teatro TabordaTambém na sexta-feira (10) estreia O Cicómero, nova criação do grupo O Fim do Teatro, com acolhimento do Teatro da Garagem. A peça revisita um capítulo pouco lembrado na história portuguesa: décadas após a abolição da importação de escravos, uma família de descendentes de escravizados vive na antiga casa dos seus senhores, até que a chegada de uma viúva vinda do Brasil reabre feridas e memórias.Com texto de Pedro Saavedra e consultoria histórica de Isabel Castro Henriques, o espetáculo mistura drama e ensaio histórico num diálogo entre passado e presente. A peça está marcada para às 21h.Quando? Sexta-feira (10), às 21h.Onde? Teatro Taborda, Lisboa.Preço: €6,42 a €12,84.Conversa com Xênia França na FNAC ChiadoNo domingo, a FNAC Chiado recebe Xênia França, vencedora do Grammy Latino 2023 com o álbum Em Nome da Estrela. A cantora e compositora baiana participa de uma conversa com o historiador Ivan Lima, criador do projeto O Que Cresci Ouvindo, num encontro que promete aproximar o público português da nova música brasileira.Entre histórias e reflexões, Xênia fala sobre carreira, ancestralidade e a força da mulher negra na arte contemporânea, enquanto Ivan, residente no Porto traz sua leitura sobre música e memória cultural.Quando? Domingo (12), às 17h.Onde? FNAC Chiado – Armazéns do Chiado, Lisboa.Preço: Entrada gratuita.Higor Sartori na Fábrica Braço de PrataPara encerrar o domingão, o cantor e compositor Higor Sartori apresenta o show do álbum A Máquina de Moer Gente na Fábrica Braço de Prata. Radicado em Portugal desde 2019, o músico aposta num samba autoral com letras afiadas e arranjos contemporâneos, num trabalho que transita entre tradição e experimentação. A noite ainda conta com participações de Camila Rondón, Patú Samba e Luca Argel.Quando? Domingo (12), às 21h.Onde? Na Fábrica Braço de Prata, Lisboa.Preço: Entrada colaborativa.Até semana que vem!