O que há de bom. Show de Liniker e peça de teatro entre os destaques do fim de semana em Lisboa

Foto: Larissa Kreili
As dicas culturais dos próximos dias selecionadas pelo DN Brasil.
Publicado a

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, os destaques vão da passagem de Liniker pela MEO Arena à estreia da peça “O Cicómero”, no Teatro Taborda, que revisita as heranças coloniais entre Portugal e Brasil. Já no domingo, o destaque vai para a conversa da cantora Xênia França conversa com o historiador Ivan Lima no Chiado, e o músico Higor Sartori, que encerra o fim de semana com samba na Fábrica Braço de Prata.

Liniker na MEO Arena

Liniker abre o fim de semana na capital portuguesa com o espetáculo da turnê europeia do disco Caju, que lotou casas em Londres, Paris e Amsterdã. A cantora paulista retorna a Lisboa depois de uma breve passagem pelo Coala Festival, agora com uma apresentação completa na MEO Arena. Desde que venceu o Grammy Latino de “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”, em 2022, Liniker se consolidou como um dos nomes mais importantes da música brasileira contemporânea.

O novo trabalho foi vencedor de quatro categorias no Prêmio Multishow e aclamado pela crítica, traz soul, samba e MPB para o palco em Lisboa. As entradas ainda estão disponíveis para venda, podendo ser adquiridas através deste link. O show está marcado para às 21h.

Quando? Sexta-feira (10), às 21h.

Onde? Na MEO Arena.

Preço: €25 a €80.

Peça “O Cicómero” no Teatro Taborda

Também na sexta-feira (10) estreia O Cicómero, nova criação do grupo O Fim do Teatro, com acolhimento do Teatro da Garagem. A peça revisita um capítulo pouco lembrado na história portuguesa: décadas após a abolição da importação de escravos, uma família de descendentes de escravizados vive na antiga casa dos seus senhores, até que a chegada de uma viúva vinda do Brasil reabre feridas e memórias.

Com texto de Pedro Saavedra e consultoria histórica de Isabel Castro Henriques, o espetáculo mistura drama e ensaio histórico num diálogo entre passado e presente. A peça está marcada para às 21h.

Quando? Sexta-feira (10), às 21h.

Onde? Teatro Taborda, Lisboa.

Preço: €6,42 a €12,84.

Conversa com Xênia França na FNAC Chiado

No domingo, a FNAC Chiado recebe Xênia França, vencedora do Grammy Latino 2023 com o álbum Em Nome da Estrela. A cantora e compositora baiana participa de uma conversa com o historiador Ivan Lima, criador do projeto O Que Cresci Ouvindo, num encontro que promete aproximar o público português da nova música brasileira.

Entre histórias e reflexões, Xênia fala sobre carreira, ancestralidade e a força da mulher negra na arte contemporânea, enquanto Ivan, residente no Porto traz sua leitura sobre música e memória cultural.

Quando? Domingo (12), às 17h.

Onde? FNAC Chiado – Armazéns do Chiado, Lisboa.

Preço: Entrada gratuita.

Higor Sartori na Fábrica Braço de Prata

Para encerrar o domingão, o cantor e compositor Higor Sartori apresenta o show do álbum A Máquina de Moer Gente na Fábrica Braço de Prata. Radicado em Portugal desde 2019, o músico aposta num samba autoral com letras afiadas e arranjos contemporâneos, num trabalho que transita entre tradição e experimentação. A noite ainda conta com participações de Camila Rondón, Patú Samba e Luca Argel.

Quando? Domingo (12), às 21h.

Onde? Na Fábrica Braço de Prata, Lisboa.

Preço: Entrada colaborativa.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
