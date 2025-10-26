Zé Neto e Cristiano ao DN Brasil. "É lindo demais ver a nossa cultura atravessando fronteiras"

O DN Brasil entrevistou a dupla Zé Neto e Cristiano, que estarão em Portugal nesta semana para dois shows. O momento é de sertanejo no país, com apresentações recentes de Henrique e Juliano, Xitãozinho e Chororó e Ana Castela.Vocês já têm mais de uma década de estrada juntos — como avaliam o momento em que vivem?Cristiano: a gente vem dizendo que estamos vivendo a nossa melhor fase, e nós realmente acreditamos nisso. Superamos qualquer problema do passado, e hoje conseguimos fazer nossa melhor entrega em cima dos palcos. O Zé o meu irmão, nos entendemos no olhar, é uma grande sorte a minha dividir a estrada junto com ele.Como evoluiu a parceria de vocês, musicalmente e pessoalmente, desde os primeiros shows em bares/universidades até shows internacionais como os em Portugal?Cristiano: eu e o Zé somos amigos desde infância, estivemos juntos em todas as fases da vida, é uma parceria construída primeiramente através de muito carinho, dedicação e confiança. Evoluímos juntos, com uma equipe que trabalha muito para entregarmos o nosso melhor, sozinhos não teríamos conseguido, somos muito gratos à Deus, nossos fãs, equipe e família.A música sertaneja mudou bastante nos últimos anos — como vocês veem essas mudanças e como a dupla busca se manter relevante ao mesmo tempo em que honra as raízes?Zé Neto: somos muito apaixonados no sertanejo raíz e conseguimos trazer um pouco dessas referências em nossas músicas também, o sertanejo hoje conseguiu se misturar com outros ritmos, achamos isso incrível, nós mesmo já fizemos parceria com Menos é Mais, Leo Santana, estamos sempre atentos nas mudanças do mercado da música, mas sem nunca perder a nossa essência.Vocês já falaram publicamente sobre saúde mental, pausas e desafios pessoais. Que aprendizados levaram disso tudo para essa nova fase de shows, turnês e vida? Acham que ainda existe um tabu sobre este assunto no meio artístico?Zé Neto: a gente entendeu a importância de nos cuidar, cuidar da família, estar sempre perto de quem nos quer bem. Acho que hoje em dia é comum falarmos sobre a saúde mental não só no meio artístico, mas entre amigos. Eu sempre quis jogar limpo com os meus fãs, eles precisavam saber da verdade, e se de alguma forma eu consegui ajudar a normalizar o assunto, fico muito feliz.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Como está sendo a recepção do novo projeto Intenso?Zé Neto: linda demais! O projeto já nasceu incrível, mas sentimos que evoluímos o evento como um todo a cada edição. É um show especial demais para nós, são mais de três horas tocando tudo que a gente mais ama, conversando com o público, é uma troca energia muito bonita. Estamos ansiosos para que Portugal conheça o Intenso.Cada vez que voltam a Portugal, veem uma recepção diferente do público. O que vocês mais gostam de ver/responder quando se apresentam para plateias portuguesas? Tem algo que o público de lá faz que impressiona vocês?Cristiano: Ir tocar em Portugal é sempre especial, e cada vez que voltamos temos a oportunidade de tocar para um público maior, isso significa muito para a gente. Vocês sempre nos recebem muito bem, cantam alto, e isso nos impressiona! Desta vez vamos apresentar um show diferente, são três horas no palco, então vão preparado para escutar muito modão, sucessos de Zé Neto e Cristiano, vamos fazer uma festa linda juntos!O show de Lisboa está programado para ter mais de três horas, passando por todas as fases da carreira. Como vocês preparam essa maratona de show? E há surpresas que ainda não revelaram?Zé Neto: é um show literalmente Intenso kkkkk precisamos de um tempo maior para aquecer a voz, e a gente tenta estar o máximo descansado possível. Todo show do Intenso é diferente, a gente tem uma flexibilidade maior para adaptar o setlist conforme o clima do público, inclusive, a gente sempre acaba incluindo pedidos na hora que recebemos da galera.Vocês vão apresentar músicas mais antigas também, algumas raras de shows recentes. Como decidem o repertório para agradar tanto quem acompanha desde o início quanto quem conheceu vocês mais recentemente?Zé neto: quando a festa Intenso foi idealizada, a gente começou a pensar de qual maneira conseguiríamos fazer um show único e especial, toda vez é um setlist diferente, a gente tenta estudar o que o público da região mais gosta, numa expectativa de agradar todo mundo e relembrar toda a nossa carreira em cima do palco, além de apresentar músicas que são referências para a gente.A lista de artistas sertanejos (e sertanejas!) vindo se apresentar em Portugal é grande. A que se deve este sucesso do estilo musical também fora do país?Cristiano: é lindo demais ver a nossa cultura atravessando fronteiras, claro que em Portugal temos uma facilidade maior de tocar as músicas, já que falamos a mesma língua, e também acredito que a ida de muito brasileiros para o país tenha influenciado, sei, que ficamos muito felizes sempre que alguém nos envia que escutando Zé Neto e Cristiano num bar, restaurante, é algo que nem nos nossos maiores sonhos imaginamos.Que recado final deixam para os fãs?_Zé Neto: a gente quer convidar todo mundo a conhecer a experiência do Intenso, vai ser um dia para ficar na memória de todo mundo, estamos indo encontrar vocês na nossa melhor fase e levando um show especial! Estamos preparados para aproveitar juntos no mínimo três horas em cima do palco".amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.