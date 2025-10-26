DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Shows serão na próxima sexta e próximo sábado.Foto: Facebook
DN Brasil

Zé Neto e Cristiano ao DN Brasil. "É lindo demais ver a nossa cultura atravessando fronteiras"

Dupla realiza shows em Lisboa e Porto nesta semana. Em entrevista ao jornal, destacam o momento da carreira e a recepção do novo trabalho "Intenso".
Publicado a

O DN Brasil entrevistou a dupla Zé Neto e Cristiano, que estarão em Portugal nesta semana para dois shows. O momento é de sertanejo no país, com apresentações recentes de Henrique e Juliano, Xitãozinho e Chororó e Ana Castela.

Vocês já têm mais de uma década de estrada juntos — como avaliam o momento em que vivem?

Cristiano: a gente vem dizendo que estamos vivendo a nossa melhor fase, e nós realmente acreditamos nisso. Superamos qualquer problema do passado, e hoje conseguimos fazer nossa melhor entrega em cima dos palcos. O Zé o meu irmão, nos entendemos no olhar, é uma grande sorte a minha dividir a estrada junto com ele.

Como evoluiu a parceria de vocês, musicalmente e pessoalmente, desde os primeiros shows em bares/universidades até shows internacionais como os em Portugal?

Cristiano: eu e o Zé somos amigos desde infância, estivemos juntos em todas as fases da vida, é uma parceria construída primeiramente através de muito carinho, dedicação e confiança. Evoluímos juntos, com uma equipe que trabalha muito para entregarmos o nosso melhor, sozinhos não teríamos conseguido, somos muito gratos à Deus, nossos fãs, equipe e família.

A música sertaneja mudou bastante nos últimos anos — como vocês veem essas mudanças e como a dupla busca se manter relevante ao mesmo tempo em que honra as raízes?

Zé Neto: somos muito apaixonados no sertanejo raíz e conseguimos trazer um pouco dessas referências em nossas músicas também, o sertanejo hoje conseguiu se misturar com outros ritmos, achamos isso incrível, nós mesmo já fizemos parceria com Menos é Mais, Leo Santana, estamos sempre atentos nas mudanças do mercado da música, mas sem nunca perder a nossa essência.

Vocês já falaram publicamente sobre saúde mental, pausas e desafios pessoais. Que aprendizados levaram disso tudo para essa nova fase de shows, turnês e vida? Acham que ainda existe um tabu sobre este assunto no meio artístico?

Zé Neto: a gente entendeu a importância de nos cuidar, cuidar da família, estar sempre perto de quem nos quer bem. Acho que hoje em dia é comum falarmos sobre a saúde mental não só no meio artístico, mas entre amigos. Eu sempre quis jogar limpo com os meus fãs, eles precisavam saber da verdade, e se de alguma forma eu consegui ajudar a normalizar o assunto, fico muito feliz.

Como está sendo a recepção do novo projeto Intenso?

Zé Neto: linda demais! O projeto já nasceu incrível, mas sentimos que evoluímos o evento como um todo a cada edição. É um show especial demais para nós, são mais de três horas tocando tudo que a gente mais ama, conversando com o público, é uma troca energia muito bonita. Estamos ansiosos para que Portugal conheça o Intenso.

Cada vez que voltam a Portugal, veem uma recepção diferente do público. O que vocês mais gostam de ver/responder quando se apresentam para plateias portuguesas? Tem algo que o público de lá faz que impressiona vocês?

Cristiano: Ir tocar em Portugal é sempre especial, e cada vez que voltamos temos a oportunidade de tocar para um público maior, isso significa muito para a gente. Vocês sempre nos recebem muito bem, cantam alto, e isso nos impressiona! Desta vez vamos apresentar um show diferente, são três horas no palco, então vão preparado para escutar muito modão, sucessos de Zé Neto e Cristiano, vamos fazer uma festa linda juntos!

O show de Lisboa está programado para ter mais de três horas, passando por todas as fases da carreira. Como vocês preparam essa maratona de show? E há surpresas que ainda não revelaram?

Zé Neto: é um show literalmente Intenso kkkkk precisamos de um tempo maior para aquecer a voz, e a gente tenta estar o máximo descansado possível. Todo show do Intenso é diferente, a gente tem uma flexibilidade maior para adaptar o setlist conforme o clima do público, inclusive, a gente sempre acaba incluindo pedidos na hora que recebemos da galera.

Vocês vão apresentar músicas mais antigas também, algumas raras de shows recentes. Como decidem o repertório para agradar tanto quem acompanha desde o início quanto quem conheceu vocês mais recentemente?

Zé neto: quando a festa Intenso foi idealizada, a gente começou a pensar de qual maneira conseguiríamos fazer um show único e especial, toda vez é um setlist diferente, a gente tenta estudar o que o público da região mais gosta, numa expectativa de agradar todo mundo e relembrar toda a nossa carreira em cima do palco, além de apresentar músicas que são referências para a gente.

A lista de artistas sertanejos (e sertanejas!) vindo se apresentar em Portugal é grande. A que se deve este sucesso do estilo musical também fora do país?

Cristiano: é lindo demais ver a nossa cultura atravessando fronteiras, claro que em Portugal temos uma facilidade maior de tocar as músicas, já que falamos a mesma língua, e também acredito que a ida de muito brasileiros para o país tenha influenciado, sei, que ficamos muito felizes sempre que alguém nos envia que escutando Zé Neto e Cristiano num bar, restaurante, é algo que nem nos nossos maiores sonhos imaginamos.

Que recado final deixam para os fãs?

_Zé Neto: a gente quer convidar todo mundo a conhecer a experiência do Intenso, vai ser um dia para ficar na memória de todo mundo, estamos indo encontrar vocês na nossa melhor fase e levando um show especial! Estamos preparados para aproveitar juntos no mínimo três horas em cima do palco".

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Diário de Notícias
