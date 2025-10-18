DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Ana Castela. "Voltar depois de tudo o que vivi na primeira vez é especial demais"

Em entrevista ao DN Brasil, a artista brasileira comenta sobre os shows que vai realizar em Portugal neste mês e a recepção do novo álbum.
Ana Castela, que estará em Portugal para turnê este mês, concedeu entrevista ao DN Brasil sobre os shows no país e como está a carreira no Brasil.

Como avalia o seu momento musical no Brasil?

Eu tô vivendo um momento muito especial! Estamos alcançando números maravilhosos e realizando conquistas que nunca imaginei que iria alcançar com a minha música. Mas principalmente sinto que conquistei meu espaço e que o público me abraçou de um jeito único. E ao mesmo tempo, continuo aprendendo, crescendo e buscando novas formas de me conectar com as pessoas através do meu trabalho.

As mulheres continuam em ascensão no sertanejo brasileiro. Como se sente em ser uma destas principais vozes, e também uma das mais jovens?

É uma honra enorme. Eu cresci ouvindo várias mulheres incríveis que abriram esse caminho, e hoje poder estar entre essas vozes é motivo de muito orgulho. Também sinto uma responsabilidade grande, principalmente por ser tão nova, mas isso só me motiva a continuar.

Você já esteve aqui no passado. O que te marcou mais na experiências anteriores em Portugal?

O carinho do público. Portugal me surpreendeu muito! Lembro da energia, de todo mundo cantando junto, da recepção calorosa. É algo que ficou marcado pra sempre em mim.

Como se sente em voltar a Portugal depois do sucesso das últimas apresentações aqui?

Eu tô muito feliz e ansiosa! Voltar depois de tudo o que vivi na primeira vez é especial demais. Sinto que agora o público já me conhece melhor, já sabe minhas músicas, e isso deixa tudo ainda mais emocionante

Tem algo especial em termos de produção, cenografia, luz ou efeitos, pensado especialmente?

Sim! Estamos trazendo um show totalmente novo, com ballet, coreografias, luzes e cenários que vão dar ainda mais impacto. É uma produção maior, preparada com muito carinho pra surpreender o público português.

O que o público pode esperar do set List? Será um mix de hits já conhecidas e músicas novas do álbum Let’s Go Rodeo?

Exatamente! Vai ter os sucessos que a galera já canta comigo e também as músicas novas do “Let’s Go Rodeo”. Quero que seja um show completo, comaquela mistura de emoção e energia.

E como está sendo a recepção do álbum Let’s Go Rodeo?

Tá sendo incrível! As pessoas se conectaram muito com o projeto, e eu fiquei feliz demais com a forma como receberam esse lado mais country. Foi uma aposta que deu muito certo!

Como imagina o relacionamento com o público português a médio e longo prazo — colaborações, festivais, ou até parcerias pensadas para cá?

Eu quero que seja uma relação cada vez mais próxima e duradoura. Tenho vontade de voltar mais vezes, de participar de festivais e até turistar mais com a minha família. Acho que essa troca cultural é muito rica e pode render coisas lindas.

Pode deixar um recado final de convite para os fãs?

Quero convidar todo mundo pra estar comigo nesses três shows em Portugal. Vou passar por Porto e Lisboa e garanto a vocês que vai ser uma festa linda, com muita música, energia e emoção. Espero todos pra cantar, dançar e viver momentos inesquecíveis juntos!

