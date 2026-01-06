DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Whindersson Nunes traz novo espetáculo de stand-up a Portugal no final de janeiro

Humorista divide o palco com Robson Sousa no show “Criando Bagagem”, que passa por sete cidades portuguesas.
Um dos principais nomes do humor brasileiro, Whindersson Nunes estará em Portugal no final do mês de janeiro com o espetáculo 'Criando Bagagem', novo show de stand-up que marca sua parceria em palco com o comediante Robson Sousa. A temporada inclui sete apresentações em cidades portuguesas, com a primeira sessão marcada para 28 de janeiro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O espetáculo parte de histórias vividas pelos dois humoristas ao longo de anos de viagens, turnês e bastidores da comédia. Situações como voos perdidos, choques culturais e imprevistos de estrada servem de base para o humor apresentado no palco, em um formato que mistura stand-up, conversa direta e improviso.

Whindersson Nunes é um dos nomes mais populares do humor no Brasil, com carreira consolidada entre a internet e os palcos, além de apresentações frequentes fora do país. Ao seu lado, Robson Sousa vem ganhando espaço na cena do stand-up, com um humor baseado na observação do cotidiano e na relação direta com o público.

Além de Lisboa, Criando Bagagem passa por Almada (29 de janeiro, Cine-Teatro da Academia Almadense), Estoril (30 de janeiro, Salão Preto e Prata do Casino Estoril), Albufeira (31 de janeiro, Palácio de Congressos do Algarve), Santa Maria da Feira (1º de fevereiro, Europarque), Coimbra (3 de fevereiro, Teatro Académico de Gil Vicente) e Porto (4 de fevereiro, Coliseu Porto Ageas).

