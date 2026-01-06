Whindersson Nunes traz novo espetáculo de stand-up a Portugal no final de janeiro

Um dos principais nomes do humor brasileiro, Whindersson Nunes estará em Portugal no final do mês de janeiro com o espetáculo 'Criando Bagagem', novo show de stand-up que marca sua parceria em palco com o comediante Robson Sousa. A temporada inclui sete apresentações em cidades portuguesas, com a primeira sessão marcada para 28 de janeiro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.O espetáculo parte de histórias vividas pelos dois humoristas ao longo de anos de viagens, turnês e bastidores da comédia. Situações como voos perdidos, choques culturais e imprevistos de estrada servem de base para o humor apresentado no palco, em um formato que mistura stand-up, conversa direta e improviso.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppWhindersson Nunes é um dos nomes mais populares do humor no Brasil, com carreira consolidada entre a internet e os palcos, além de apresentações frequentes fora do país. Ao seu lado, Robson Sousa vem ganhando espaço na cena do stand-up, com um humor baseado na observação do cotidiano e na relação direta com o público.Além de Lisboa, Criando Bagagem passa por Almada (29 de janeiro, Cine-Teatro da Academia Almadense), Estoril (30 de janeiro, Salão Preto e Prata do Casino Estoril), Albufeira (31 de janeiro, Palácio de Congressos do Algarve), Santa Maria da Feira (1º de fevereiro, Europarque), Coimbra (3 de fevereiro, Teatro Académico de Gil Vicente) e Porto (4 de fevereiro, Coliseu Porto Ageas).nuno.tibirica@dn.pt.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026