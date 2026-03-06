Vitor Kley é confirmado na programação do Bossa Market deste ano no Estoril

O cantor brasileiro Vitor Kley está confirmado na programação da sétima edição do Bossa Market e fará um showcase no dia 6 de junho, na FIARTIL, no Estoril. O evento, que reúne empreendedorismo, gastronomia, música e marcas ligadas à cultura brasileira, acontece nos dias 6 e 7 de junho e volta a ocupar o espaço da Feira de Artesanato do Estoril.Conhecido por sucessos como “O Sol”, “Morena” e “Adrenalizou”, Vitor Kley construiu uma carreira marcada por canções pop que ganharam grande alcance nas rádios e plataformas digitais. O artista ganhou projeção nacional no Brasil a partir de 2017 e, desde então, acumulou milhões de reproduções em serviços de streaming, além de conquistar uma base de fãs também em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Filho do ex-tenista Ivan Kley, o cantor gaúcho consolidou um estilo marcado por músicas de clima leve e refrões populares entre o público jovem. Ao longo da carreira, lançou álbuns e singles que figuraram entre os mais tocados no país e manteve presença frequente em festivais e turnês pelo Brasil e pela Europa.Criado pela brasileira Fabi Barcelos, o Bossa Market reúne dezenas de marcas e expositores ligados ao empreendedorismo da comunidade brasileira em Portugal. O evento costuma reunir moda, artesanato e gastronomia, além de apresentações musicais e atividades voltadas ao público que visita o Estoril durante o fim de semana.As estradas para o Bossa Market na FIARTIL já estão disponíveis para venda online e, até 25 de março, podem ser adquiridos com preço promocional através deste link. O passe para os dois dias de evento está a venda por €20..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Marisa Monte volta a Lisboa para apresentação com orquestra