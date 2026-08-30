A portuguesa Vista Alegre acaba de lançar uma coleção especial inspirada no universo criativo do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. De acordo com comunicado de imprensa, a linha foi desenvolvida em parceria com a Fundação Oscar Niemeyer. São seis pratos decorativos que levam para a porcelana algumas das ilustrações mais emblemáticas do arquiteto brasileiro, acompanhadas de breves textos de sua autoria. Batizada de Niemeyer, a coleção é composta pelas peças Eterno Feminino, Geografia do Éden, Poema da Curva, Ela Paisagem, Poema Concreto e Veias Latinas. As criações exploram dois elementos centrais da obra e do imaginário do arquiteto: a curva e a figura feminina. São descritos pela marca como fontes recorrentes de inspiração em sua produção artística e arquitetônica..Segundo a Vista Alegre, a parceria com a Fundação Oscar Niemeyer aproxima duas instituições ligadas à preservação e valorização da cultura e do patrimônio artístico. A fundação, sediada no Rio de Janeiro, atua na conservação do acervo do arquiteto e na divulgação de sua obra por meio de exposições, pesquisas e iniciativas culturais em todo o mundo.Oscar Niemeyer, que morreu em 2012, é considerado um dos principais nomes da arquitetura moderna. Não é a primeira que recorre ao universo de grandes nomes brasileiros. Em 2012, a marca portuguesa lançou a edição especial Guerra e Paz, dedicada ao pintor Cândido Portinari, levando para uma peça de coleção referências à obra de um dos principais artistas brasileiros do século XX.A relação da Vista Alegre com criadores brasileiros também se estende ao design e à arquitetura. O designer brasileiro Brunno Jahara assinou a coleção Transatlântica, criada para celebrar os laços entre Brasil e Portugal e reconhecida com uma menção honrosa no German Design Award de 2016. Já o arquiteto Chicô Gouvêa é responsável pela coleção Olhar o Brasil, que leva referências da cultura e da fauna brasileira à porcelana da marca portuguesa.A biodiversidade e a cultura amazônicas também já inspiraram a Vista Alegre. Desenvolvida em parceria com a Ecoarts Amazōnia, a coleção Amazōnia parte da obra Viagens Philosophicas, do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, e combina essas referências históricas com a fauna, a flora e os povos da Amazônia contemporânea. A linha reúne dezenas de peças e, segundo a parceria, busca também chamar atenção para a preservação da floresta e para o seu patrimônio cultural e ambiental.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa da Arquitetura estreia programação própria na FLIP de Paraty com foco em clima e cidades.Brasileira Elaine Pessoa estreia em museu de Lisboa com mostra que revisita arquivos coloniais