A Casa da Arquitetura, sediada no Porto, vai estrear uma programação própria na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Brasil. De 23 a 26 de julho, a Casa Flip + Casa da Arquitetura "afirma-se como um espaço internacional de debate sobre alterações climáticas, ordenamento do território, cidades, arquitetura e políticas públicas", destaca a entidade.Segundo comunicado, "a iniciativa busca fortalecer a cooperação entre Portugal e Brasil e promover a arquitetura como ferramenta para refletir sobre os desafios ambientais, urbanos e territoriais da atualidade". A Casa da Arquitetura tem estreitado cada vez mais os laços com o Brasil.Ao todo, serão 16 mesas de discussão e apresentações editoriais nos quatro dias de programação. Um dos principais destaques da programação será o debate "Compromisso climático e ações territoriais". A conversa terá a participação da ministra do Ambiente e da Energia de Portugal, Maria da Graça Carvalho, e do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, João Paulo Capobianco. Os ministros de ambos os países vão discutir compromissos firmados durante a COP30 podem ser transformados em políticas públicas e ações concretas para os territórios. O diálogo será moderado por Paula Miraglia e propõe um diálogo entre política, cultura e território, convocando o público a pensar a ação climática como um projeto coletivo de intervenção territorial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A agenda também prevê debates sobre adaptação das cidades às mudanças climáticas, gestão urbana, espaços públicos e soluções baseadas na natureza - apresentados pela Casa da Arquitura como desafio comuns aos dois países. Outro tema será o papel da arquitetura como instrumento de transformação dos territórios, desenvolvimento sustentável e valorização do patrimônio. Entre os convidados estão o arquiteto paraguaio Solano Benítez, vencedor do Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, além de gestores públicos e especialistas dos dois paísesAlém das mesas de debate, a Casa da Arquitetura lançará publicações dedicadas ao arquiteto Lucio Costa e à relação entre arquitetura, poesia e fotografia. A programação literária contará ainda com a participação de escritores como Valter Hugo Mãe, Carla Madeira, Ignacio de Loyola Brandão, Vladimir Safatle e Eliana Alves Cruz, em conversas sobre memória, cidade e os desafios do presente.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Acervo inédito do urbanista brasileiro Lúcio Costa entra em exposição na Casa da Arquitetura .30 anos da CPLP. “Participação ativa do Brasil é fundamental”, diz embaixador da missão brasileira