A cidade de Paraty sedia a 24º edição da feira literária.
A cidade de Paraty sedia a 24º edição da feira literária.Foto: Canva
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Casa da Arquitetura estreia programação própria na FLIP de Paraty com foco em clima e cidades

Entre os dias 23 e 26 de julho, o espaço Casa Flip + Casa da Arquitetura reunirá ministros, arquitetos, urbanistas, escritores e especialistas de Portugal e do Brasil.
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A Casa da Arquitetura, sediada no Porto, vai estrear uma programação própria na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Brasil. De 23 a 26 de julho, a Casa Flip + Casa da Arquitetura "afirma-se como um espaço internacional de debate sobre alterações climáticas, ordenamento do território, cidades, arquitetura e políticas públicas", destaca a entidade.

Segundo comunicado, "a iniciativa busca fortalecer a cooperação entre Portugal e Brasil e promover a arquitetura como ferramenta para refletir sobre os desafios ambientais, urbanos e territoriais da atualidade". A Casa da Arquitetura tem estreitado cada vez mais os laços com o Brasil.

Ao todo, serão 16 mesas de discussão e apresentações editoriais nos quatro dias de programação. Um dos principais destaques da programação será o debate "Compromisso climático e ações territoriais". A conversa terá a participação da ministra do Ambiente e da Energia de Portugal, Maria da Graça Carvalho, e do ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, João Paulo Capobianco.

Os ministros de ambos os países vão discutir compromissos firmados durante a COP30 podem ser transformados em políticas públicas e ações concretas para os territórios. O diálogo será moderado por Paula Miraglia e propõe um diálogo entre política, cultura e território, convocando o público a pensar a ação climática como um projeto coletivo de intervenção territorial.

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A agenda também prevê debates sobre adaptação das cidades às mudanças climáticas, gestão urbana, espaços públicos e soluções baseadas na natureza - apresentados pela Casa da Arquitura como desafio comuns aos dois países. Outro tema será o papel da arquitetura como instrumento de transformação dos territórios, desenvolvimento sustentável e valorização do patrimônio. Entre os convidados estão o arquiteto paraguaio Solano Benítez, vencedor do Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, além de gestores públicos e especialistas dos dois países

Além das mesas de debate, a Casa da Arquitetura lançará publicações dedicadas ao arquiteto Lucio Costa e à relação entre arquitetura, poesia e fotografia. A programação literária contará ainda com a participação de escritores como Valter Hugo Mãe, Carla Madeira, Ignacio de Loyola Brandão, Vladimir Safatle e Eliana Alves Cruz, em conversas sobre memória, cidade e os desafios do presente.

amanda.lima@dn.pt

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