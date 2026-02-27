Brasileira Elaine Pessoa estreia em museu de Lisboa com mostra que revisita arquivos coloniais

A artista visual brasileira Elaine Pessoa inaugura na próxima quinta-feira (26), em Lisboa, a exposição individual “Exploratorius”, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC). Nascida em São Paulo e com trajetória consolidada no circuito internacional de arte, a artista apresenta um conjunto de obras que parte do imaginário das expedições científicas do século XIX para questionar a construção histórica da paisagem e a suposta neutralidade da ciência produzida naquele período.Em cartaz até 29 de março, a mostra reúne fotografia, vídeo, instalação e objetos de caráter científico e museológico, organizados em cinco capítulos - Paisa_IA_gens, Flora, Fauna, Gabinetes e Log_IA_s. Concebida como um projeto site specific no Laboratório do museu, a montagem dialoga com práticas de catalogação e classificação da natureza, recriando vitrines, bancadas e gavetas como dispositivos de leitura crítica do arquivo colonial. A curadoria é assinada por Sofia Marçal.O projeto foi desenvolvido a partir da leitura de textos de Alexander von Humboldt e do estudo de diários de naturalistas como Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius, pesquisa realizada em Portugal em 2022. A artista combina intervenções manuais com inteligência artificial, estabelecendo um paralelo entre a tecnologia atual e o papel dos gravuristas do século XIX, responsáveis por transformar esboços e relatos de viagem em imagens que ajudaram a consolidar visualmente territórios e espécies.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Pós-graduada em Fotografia pela FAAP e cofundadora da Fotô Editorial, Elaine Pessoa investiga, em sua prática, temas como paisagem, colonialidade, memória e políticas da imagem. Seus trabalhos integram coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior, como a da Pinacoteca do Estado de São Paulo, além de instituições na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. A exposição também deu origem a um fotolivro bilíngue de 280 páginas, com textos de Sabrina Moura e Cristiana Tejo, que aprofunda as pesquisas desenvolvidas no projeto.“Exploratorius” estará em cartaz até 29 de março. O Museu Nacional de História Natural e da Ciência, na Rua da Escola Politécnica, na região do Príncipe Real, em Lisboa. O livro homônimo será lançado no dia 4 de março, às 16h, na Livraria d’A Travessa, no mesmo bairro.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa.Premiado em Veneza, artista visual brasileiro inaugura nova exposição em Lisboa nesta quarta-feira\n