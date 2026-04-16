Segundo o Governo português, o objetivo é “garantir maior eficiência e proximidade com os utentes”.
Segundo o Governo português, o objetivo é “garantir maior eficiência e proximidade com os utentes”.Facebook Consulado Geral de Portugal em São Paulo
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VFS no Brasil lança sistema agendamento de vistos para Portugal, mas sem vagas

A partir desta sexta-feira, 17 de abril, pedidos não serão mais aceitos via Correios.
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Já está disponível o novo sistema de agendamento para pedidos de vistos no Brasil com destino a Portugal. O portal pode ser acessado no site da VFS Global, empresa responsável pelo processamento dos vistos. No entanto, não há vagas disponíveis em nenhum dos dez postos de atendimento.

O DN Brasil fez uma simulação em todos os centros de atendimento e não encontrou vagas. A mensagem exibida é a seguinte: “Lamentamos, mas não há horários disponíveis para agendamento no momento. Novos horários são abertos regularmente; por favor, tente novamente mais tarde".

Não aparecem vagas disponíveis-
Não aparecem vagas disponíveis-Foto: DR

Após a escolha da cidade onde a pessoa deseja realizar o agendamento, aparece o tipo de visto — se de curta ou longa duração. Em seguida, são exibidas as subcategorias, mas sem os tipos de visto disponíveis. Como o DN Brasil mostrou em reportagem recente, o visto de estudante é um dos mais solicitados atualmente, uma vez que o visto de procura de trabalho está suspenso.

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Nesta quinta-feira, 16 de abril, é o último dia em que os pedidos serão recebidos via Correio. Aqueles que chegarem a partir de sexta-feira, 17 de abril, serão desconsiderados. Segundo o Governo português, o objetivo é “garantir maior eficiência e proximidade com os utentes”.

As cidades onde será possível fazer os pedidos para atendimento presencial: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Brasília, Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre. A mudança terá um impacto, porque existem estados sem escritórios da empresa. Mesmo onde a VFS está localizada existem cidades distantes, pelo tamanho do país.

O envio pelo Correio, como ocorre atualmente, permite que pessoas de zonas afastadas das capitais tenham mais possibilidade. Agora, será necessário entrar nas contas de planejamento a viagem para o pedido de visto. Além disso, a solicitação estará condicionada ao número de vagas que forem disponibilizadas.

O DN Brasil questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) se possíveis desigualdades que o novo sistema pode criar, bem como quantas serão as vagas disponíveis. No entanto, não recebeu resposta.

amanda.lima@dn.pt

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Brasileiros terão que se adaptar ao novo sistema de pedidos de vistos
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