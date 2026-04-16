VFS no Brasil lança sistema agendamento de vistos para Portugal, mas sem vagas

Já está disponível o novo sistema de agendamento para pedidos de vistos no Brasil com destino a Portugal. O portal pode ser acessado no site da VFS Global, empresa responsável pelo processamento dos vistos. No entanto, não há vagas disponíveis em nenhum dos dez postos de atendimento.O DN Brasil fez uma simulação em todos os centros de atendimento e não encontrou vagas. A mensagem exibida é a seguinte: “Lamentamos, mas não há horários disponíveis para agendamento no momento. Novos horários são abertos regularmente; por favor, tente novamente mais tarde". .Após a escolha da cidade onde a pessoa deseja realizar o agendamento, aparece o tipo de visto — se de curta ou longa duração. Em seguida, são exibidas as subcategorias, mas sem os tipos de visto disponíveis. Como o DN Brasil mostrou em reportagem recente, o visto de estudante é um dos mais solicitados atualmente, uma vez que o visto de procura de trabalho está suspenso.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nesta quinta-feira, 16 de abril, é o último dia em que os pedidos serão recebidos via Correio. Aqueles que chegarem a partir de sexta-feira, 17 de abril, serão desconsiderados. Segundo o Governo português, o objetivo é “garantir maior eficiência e proximidade com os utentes”.As cidades onde será possível fazer os pedidos para atendimento presencial: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Brasília, Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre. A mudança terá um impacto, porque existem estados sem escritórios da empresa. Mesmo onde a VFS está localizada existem cidades distantes, pelo tamanho do país.O envio pelo Correio, como ocorre atualmente, permite que pessoas de zonas afastadas das capitais tenham mais possibilidade. Agora, será necessário entrar nas contas de planejamento a viagem para o pedido de visto. Além disso, a solicitação estará condicionada ao número de vagas que forem disponibilizadas.O DN Brasil questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) se possíveis desigualdades que o novo sistema pode criar, bem como quantas serão as vagas disponíveis. No entanto, não recebeu resposta.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiros terão que se adaptar ao novo sistema de pedidos de vistos.Pergunte ao Advogado. Sem o visto de procura de trabalho, qual é o melhor caminho para trabalhar em Portugal?