Consulados portugueses no Brasil vão deixar de aceitar pedidos de visto pelo correio

Pedidos de visto para Portugal no Brasil só poderão ser realizados de forma presencial a partir de abril. A mudança foi anunciada esta noite, 02 de março, pela Embaixada de Portugal em Brasília. A partir de 17 de abril, todas as solicitações vão ser feitas pessoalmente nos escritórios da VFS localizados no país.Segundo o Governo português, o objetivo é "garantir maior eficiência e proximidade com os utentes". Os pedidos enviados pelos Correios após 16 de abril serão devolvidos.Para fazer uma solicitação de visto, será necessário também que exista uma vaga. De acordo com a embaixada, "as vagas para atendimento presencial serão abertas a partir da referida data (17 de abril), com periodicidade semanal, sendo possível ao utente escolher a data e o horário mais convenientes". Não foi divulgada a informação de quantas vagas estarão disponíveis.As cidades onde será possível fazer os pedidos são: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Brasília, Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre. A mudança terá um impacto, porque existem estados sem escritórios da empresa. Mesmo onde a VFS está localizada existem cidades distantes, pelo tamanho do país.O envio pelo Correio, como ocorre atualmente, permite que pessoas de zonas afastadas das capitais tenham mais possibilidade. Agora, será necessário entrar nas contas de planejamento a viagem para o pedido de visto.