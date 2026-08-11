Com uma carreira que há duas décadas transita entre a MPB e o forró, Mariana Aydar voltará a Portugal em novembro para mais um encontro com o público português e demais residentes na terrinha. Vencedora de dois Grammys Latinos, a cantora paulista sobe ao palco da Casa Capitão, em Lisboa, no dia 17 de novembro em show que reúne clássicos da carreira e músicas de seus trabalhos mais recentes. Os ingressos já estão disponíveis para venda.Uma das artistas mais respeitadas da música brasileira contemporânea, Mariana conquistou o Grammy Latino em 2020, com o álbum Veia Nordestina, e voltou a ser premiada em 2024 ao lado de Mestrinho, pelo disco Mariana e Mestrinho. Ao longo da carreira, lançou seis álbuns, produziu documentários e dividiu o palco com nomes como Gilberto Gil, Dominguinhos, Seu Jorge, Elba Ramalho e Criolo, tornando-se uma das principais responsáveis por renovar o forró para uma nova geração de ouvintes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A artista já mantém uma relação próxima com Portugal. No ano passado, esteve duas vezes no país: em abril, participou das comemorações dos dez anos da agência Pinuts, no BOTA Anjos, em Lisboa, e, meses depois, apresentou-se na Festa do Avante e na Casa da Música, no Porto. Agora, retorna à capital portuguesa com um espetáculo que combina canções autorais, releituras de clássicos do forró e a mistura de tradição e contemporaneidade que marca sua discografia.Além da carreira como cantora e compositora, Mariana também é fundadora do bloco paulistano Forrozin, um dos principais do Carnaval de São Paulo. Em seus trabalhos mais recentes, tem ampliado o protagonismo feminino dentro do universo do forró e colaborado com artistas de diferentes gerações, mantendo uma trajetória marcada pelo diálogo entre as raízes da música nordestina e a produção brasileira atual.O show acontece no dia 17 de novembro na Casa Capitão está marcado para às 21h30. Os ingressos custam €24 euros e podem ser adquiridos para venda através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Prestes a voltar a Lisboa, Gilberto Gil celebra intercâmbio cultural e "Portugal cada vez mais brasileiro"