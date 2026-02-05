A ciclista era conhecida por ser uma pessoa bondosa e aventureira.
A ciclista era conhecida por ser uma pessoa bondosa e aventureira. Foto: Zi Fernandes
Vaquinha 'online' busca recursos para translado de brasileira vítima de câncer raro

Meta da arrecadação é de 45 mil reais. Lorene, mais conhecida como Lóris, tinha 30 anos e foi vítima de um câncer raro. Familiares vieram do Brasil para lidar com os trâmites do envio do corpo.
Foi lançada uma vaquinha online para que o corpo da brasileira Lorene Motta possa ser levado ao Brasil. A imigrante, que morou dez anos em Portugal, era conhecida por ter percorrido o território e outros países de bicicleta e vista como um símbolo da liberdade feminina.

Lóris, como era conhecida, tinha 30 anos e foi vítima de um câncer raro e agressivo. A doença a atingiu de forma fulminante e a levou em menos de um ano. Com a morte da jovem, a família veio do Brasil para tratar dos trâmites legais. Por isso, a arrecadação foi criada.

A ciclista era conhecida por ser uma pessoa bondosa e aventureira. "Mais do que quilómetros percorridos, Lorene colecionava encontros. Em cada cidade, vila ou estrada, deixava e recebia carinho, partilhava histórias e criava laços. A bicicleta era o seu meio, mas a sua verdadeira viagem era humana", destaca o comunicado lançado por amigas.

Antes de partir deste plano, a brasileira deixou uma mensagem de despedida, especialmente dirigida às mulheres. "Uma mensagem de coragem, autonomia e amor pela vida, mesmo diante da adversidade — um último gesto de generosidade que reflete quem ela sempre foi", destacam.

As amigas querem continuar celebrando o legado da brasileira. "Lorene Motta parte cedo demais, mas deixa um legado imenso: o de viver com intensidade, atravessar fronteiras com o coração aberto e provar que a liberdade também se constrói com afeto. A sua história continuará a inspirar mulheres viajantes, ciclistas e todos aqueles que acreditam que o mundo é melhor quando vivido com coragem e sensibilidade".

As doações em reais podem ser feitas neste link. Em outras moedas, a orientação é de fazer a transferência via Wise, com instruções aqui.

