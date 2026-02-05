Vaquinha 'online' busca recursos para translado de brasileira vítima de câncer raro

Foi lançada uma vaquinha online para que o corpo da brasileira Lorene Motta possa ser levado ao Brasil. A imigrante, que morou dez anos em Portugal, era conhecida por ter percorrido o território e outros países de bicicleta e vista como um símbolo da liberdade feminina.Lóris, como era conhecida, tinha 30 anos e foi vítima de um câncer raro e agressivo. A doença a atingiu de forma fulminante e a levou em menos de um ano. Com a morte da jovem, a família veio do Brasil para tratar dos trâmites legais. Por isso, a arrecadação foi criada.A ciclista era conhecida por ser uma pessoa bondosa e aventureira. "Mais do que quilómetros percorridos, Lorene colecionava encontros. Em cada cidade, vila ou estrada, deixava e recebia carinho, partilhava histórias e criava laços. A bicicleta era o seu meio, mas a sua verdadeira viagem era humana", destaca o comunicado lançado por amigas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Antes de partir deste plano, a brasileira deixou uma mensagem de despedida, especialmente dirigida às mulheres. "Uma mensagem de coragem, autonomia e amor pela vida, mesmo diante da adversidade — um último gesto de generosidade que reflete quem ela sempre foi", destacam.As amigas querem continuar celebrando o legado da brasileira. "Lorene Motta parte cedo demais, mas deixa um legado imenso: o de viver com intensidade, atravessar fronteiras com o coração aberto e provar que a liberdade também se constrói com afeto. A sua história continuará a inspirar mulheres viajantes, ciclistas e todos aqueles que acreditam que o mundo é melhor quando vivido com coragem e sensibilidade".As doações em reais podem ser feitas neste link. Em outras moedas, a orientação é de fazer a transferência via Wise, com instruções aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Governo do Ceará vai custear translado do corpo de brasileira assassinada em Portugal.Translado de restos mortais: saiba como realizar procedimento de Portugal para o Brasil