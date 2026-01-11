DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Lucinete Freitas morava na Amadora e trabalhava como babá - patroa está presa, acusada do crime.
DN Brasil

Governo do Ceará vai custear translado do corpo de brasileira assassinada em Portugal

Anúncio foi realizado por Chagas Vieira, chefe da Casa Civil do Governo cearense. Babá foi morta em dezembro e suspeita do crime está presa preventivamente.
O Governo do estado do Ceará vai custear o envio do corpo da brasileira Lucinete Freitas, assassinada em Lisboa no mês de dezembro. O anúncio foi realizado nas redes sociais por Chagas Vieira, chefe da Casa Civil do Governo cearense.

"Informo que o governador Elmano já determinou que o Governo do Estado arcará com tudo para o traslado ocorrer. Triste demais essa situação, e isso é o mínimo para atenuar um pouco a imensa dor dessa família cearense aqui", escreveu no Instagram. O corpo da imigrante está na Polícia Judiciária (PJ), que pode guardá-lo por até 45 dias.

Nestes casos, quando o prazo é atingido e o translado não é realizado ou um enterro organizado em Portugal, o sepultamento é feito como indigente. A família tentou reunir os cerca de 10 mil euros para o envio do corpo ao Brasil, mas não conseguiu atingir o montante.

O assassinato da brasileira, cuja suspeita está presa preventivamente desde 19 de dezembro, reacendeu o debate sobre o translado de corpos em casos de mortes inesperadas. O DN Brasil já divulgou diversas campanhas online criadas por familiares em situações semelhantes, especialmente quando a pessoa manifesta, em vida, querer ser enterrada no Brasil.

O tema foi alvo de grande debate no Brasil em 2025, após a morte da jovem Juliana Marins, em um vulcão na Indonésia. O Governo Federal autorizou que o Itamaraty possa custear o translado de brasileiros mortos no exterior em situações específicas. O apoio será concedido quando:

- A família demonstrar incapacidade financeira;

- Não houver seguro que cubra o translado;

- A morte gerar comoção pública;

- Houver disponibilidade orçamentária.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores ainda não egulamentou o processo. Mesmo depois que esteja em vigor, nem todos os casos poderão se enquadrar nas redes. O DN Brasil já fez dois guias sobre o assunto. Aqui, explicamos como funciona o trâmite do translado. Neste link, explicamos os seguros existentes que cobrem o envio do corpo de Portugal para o Brasil.

