Nesta quarta-feira (12), muitos caminhos levam ao Norte de Portugal, afinal, o eclipse solar, que terá no nordeste do país o único ponto de Portugal continental onde poderá ser observado na totalidade, promete levar milhares de pessoas à região. Mas, depois de tirar os olhos do céu, por que não aproveitar a viagem para conhecer também algumas das águas doces que se espalham por esta parte do país?As praias fluviais estão entre os programas favoritos dos portugueses durante o verão e podem ser uma boa desculpa para prolongar por mais alguns dias uma viagem motivada pelo fenômeno. De Trás-os-Montes ao Minho e à região do Douro, há opções com águas cristalinas, áreas verdes, esportes aquáticos e infraestrutura para toda a família. O DN Brasil reuniu dez sugestões para quem vai pelo eclipse e pode acabar ficando pelos rios do Norte.Praia Fluvial da Barragem da QueimadelaLocalizada em Fafe, a aproximadamente uma hora do Porto, a Praia Fluvial da Barragem da Queimadela é uma das preferidas das famílias da região. Entre os destaques estão os esportes aquáticos e os brinquedos insufláveis instalados durante o verão. Nos arredores também há parque de campismo, áreas para piquenique e trilhas que acompanham a barragem.Praia Fluvial de AdaúfeA poucos quilômetros de Braga, a Praia Fluvial de Adaúfe é uma excelente opção para quem deseja escapar da cidade nos dias mais quentes. Às margens do Rio Cávado, o espaço conta com um amplo gramado, churrasqueiras e estrutura para receber grupos de amigos e famílias, tornando-se um dos destinos mais populares da região.Praia Fluvial do ErmalEm Vieira do Minho, a cerca de 35 quilômetros de Guimarães, a Praia Fluvial do Ermal é conhecida pela ampla albufeira e pelas condições ideais para esportes aquáticos, especialmente o wakeboard. O local também dispõe de parque de campismo e áreas de merendas, o que faz dele uma boa escolha para passar o dia inteiro.Praia Fluvial de VerimPróxima ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, na região da Póvoa de Lanhoso, a Praia Fluvial de Verim chama atenção pelas águas claras e pelo cenário rodeado de vegetação. O destino ganhou popularidade nos últimos anos e costuma receber tanto moradores quanto turistas durante os meses mais quentes.Praia Fluvial do TaboãoEm Paredes de Coura, a Praia Fluvial do Taboão é conhecida por receber milhares de pessoas durante o conceituado Festival Vodafone Paredes de Coura - o DN Brasil já contou sobre alguns dos principais festivais de verão nesta reportagem. Fora dos dias do evento, porém, o espaço mantém um ambiente tranquilo, com grandes áreas de relva e o Rio Coura como convite para um mergulho - ainda que a temperatura da água costume surpreender até os mais corajosos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Praia Fluvial do PinchoEscondida entre as montanhas do Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Vieira do Minho, a Praia Fluvial do Pincho é uma boa pedida para quem procura um ambiente mais reservado. As águas cristalinas e o contato direto com a natureza fazem do local um ponto de partida para caminhadas e passeios pela região.Praia Fluvial do AziboNo concelho de Macedo de Cavaleiros, em Trás-os-Montes, a Praia Fluvial do Azibo está entre as mais conhecidas do Norte de Portugal. A extensa albufeira, distinguida com Bandeira Azul, oferece águas calmas, aluguel de embarcações de lazer e trilhas ao redor da reserva natural, sendo uma ótima opção para famílias. É a mais próxima da região de Bragança, onde o Eclipse poderá ser visto na sua totalidade nesta quarta-feira.Praia Fluvial de MelresÀs margens do Rio Douro, em Gondomar, a Praia Fluvial de Melres combina faixa de areia, áreas verdes e uma vista privilegiada sobre o vale do Douro. Pela proximidade com o Porto, tornou-se uma alternativa bastante procurada para quem deseja refrescar-se sem precisar viajar por muitas horas.Praia Fluvial do Rio CaldoOutra joia do Gerês, a Praia Fluvial do Rio Caldo reúne águas transparentes e um ambiente cercado por vegetação. A infraestrutura inclui espaços para piqueniques e áreas de apoio aos visitantes, tornando o destino ideal para quem pretende combinar banho de rio com caminhadas pela natureza.Praia Fluvial de SegadeNo município de Baião, a Praia Fluvial de Segade é uma opção para quem prefere lugares menos movimentados. Banhada pelo Rio Ovil e rodeada por uma paisagem verde, oferece um ambiente tranquilo para descansar, nadar e aproveitar um dia de verão longe da agitação das praias mais concorridas..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Verão mais econômico: veja dicas para aproveitar Portugal gastando menos.As melhores praias para visitar perto de Lisboa