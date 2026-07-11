Uma das grandes vantagens de morar em Lisboa é ter o mar pertinho - mas pertinho mesmo, basta um trem, um barco ou um ônibus para sair do cimento da cidade e cair na areia. Só que o "pertinho" também é relativo quando se mora sem carro e a praia da moda fica do outro lado do rio. O DN Brasil separou dez praias, divididas entre a Linha de Cascais, a costa mais selvagem do lado do Guincho, o litoral de Sintra e a Costa da Caparica - essa última, sim, do outro lado do rio, mas sem precisar enfrentar fila de ponte. Praia de CarcavelosA maior e mais democrática praia perto de Lisboa. Fica na Linha de Cascais, a uns 25 minutos de trem saindo de Cais do Sodré, e é ponto de encontro de surfista, família com criança, grupo de amigos e quem só quer deitar a canga perto da estação sem complicação. Tem escola de surf para quem quer aprender, barracas e quiosques com petisco e cerveja gelada, e é uma das praias com acesso adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, com o sistema SeaTrac disponível na época balnear. Desce do trem na estação de Carcavelos e já está praticamente na areia.Praia do Tamariz, em EstorilBem no coração de Estoril, em frente ao Casino, o Tamariz é aquela praia arrumadinha, com piscina de água salgada, passadiço para caminhar à beira-mar e areia que enche rápido nos fins de semana de sol. É outra das praias com acesso facilitado para mobilidade reduzida no concelho de Cascais. A estação de trem é a de Estoril, e dali é só atravessar a linha do trem para já estar na praia - sem nem precisar consultar mapa.Praia da Conceição, em CascaisJá dentro da vila de Cascais, a Conceição é a praia mais central e mais calma da cidade, com mar protegido e fácil acesso pelo paredão. É boa para quem vai com criança pequena ou simplesmente não quer enfrentar onda e para chegar é ós descer na estação final da linha, a de Cascais, caminhar pelo centro da vila e chegar à praia em poucos minutos. Praia da Poça e Praia das Avencas, em Parede/CarcavelosEntre Parede e Carcavelos ficam essas duas praias de rochedo, com piscinas naturais formadas entre as pedras na maré baixa. São praias pequenas, sem ondulação forte, ótimas para criança brincar na água parada ou para quem gosta de espiar peixinho fazendo um mergulho de máscara e snorkel. Saindo da estação de Parede, é uma caminhada curta até a beira-mar - vale checar a tábua de marés antes de ir, porque na maré alta as piscinas somem.Praia do GuinchoPara quem quer vento no rosto e cenário de cartão postal, o Guincho é a praia mais selvagem e mais fotogênica da região, cercada de dunas e com o Cabo da Roca logo ali. É point certo de surfista, windsurfista e kitesurfista, e também palco de muita foto de casamento e ensaio de moda (o vento ajuda na pose dramática, ainda que dificulte o resto). Para chegar sem carro, pega-se o trem até a estação final de Cascais e, de lá, um dos ônibus da Scotturb que saem do terminal embaixo do shopping Cascais Villa, em frente à estação, com destino ao Guincho. Em quinze a vinte minutos está na praia - só atenção ao horário de volta, porque os ônibus variam à noite e nos fins de semana.Praia da CresminaVizinha do Guincho, mas protegida pelo antigo forte que separa as duas, a Cresmina é menos ventosa e mais tranquila, com uma parte mais reservada debaixo do forte e outra mais ampla do lado das pedras. Boa opção para quem quer curtir o mesmo cenário do Guincho com menos vento batendo na cara. O acesso é pelo mesmo autocarro que vai para o Guincho, saindo de Cascais - é só descer um pouco antes.Costa da CaparicaDo outro lado do Tejo, mas sem precisar pegar trânsito de ponte: o caminho mais tranquilo é a balsa de Cais do Sodré até Cacilhas, que demora só dez minutos, e de lá um dos autocarros que ligam ao terminal da Costa da Caparica. Quem prefere ir direto de Lisboa também encontra autocarro saindo do Areeiro. Um aviso importante: o famoso trenzinho que levava os banhistas de praia em praia pelas dunas parou de circular em 2019 e, até hoje, não voltou, o Transpraia - então pra ir além do centro, até praias mais afastadas como a Fonte da Telha, o jeito é pegar outros ônibus ou caminhar pela ciclovia, se tiver bicicleta. A faixa de areia é enorme e dá pra cada um escolher seu trecho: mais família perto do centro, mais jovem e mais agitado conforme se afasta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Praia das Maçãs, em SintraAqui o passeio já é parte da praia. Dá pra chegar de ônibus, mas o programa mais bonito é pegar o Eléctrico de Sintra, aquele bondinho histórico que liga o centro de Sintra à beira-mar desde 1904, com bilhete comprado na hora por cerca de 5 euros. A viagem dura uns 45 minutos, balançando entre serra e mar, e funciona na primavera e no verão - vale confirmar o horário do dia antes de ir, porque para manutenção às vezes ele para por uns dias. Chegando lá, a praia tem ondas boas para quem está aprendendo a surfar e uma vila pequena com restaurante de peixe para fechar o dia.Praia GrandePertinho da Praia das Maçãs, mas com ondas ainda maiores e mais fama entre os surfistas - já recebeu até campeonato internacional de bodyboard. A faixa de areia é generosa, dá pra caber muita gente sem sentir aperto, e tem piscina de água salgada num dos extremos para quem quer nadar sem se preocupar com a ressaca do mar. O acesso de transporte público é pelo mesmo corredor de autocarros que liga Sintra à costa - quem está sem carro pode combinar com a visita à Praia das Maçãs no mesmo dia, já que ficam a poucos minutos uma da outra.Praia da AdragaPara fechar a lista com a opção mais selvagem: a Adraga fica cercada de falésias, tem uma gruta natural que vira piscina na maré baixa e está dentro do Parque Natural Sintra-Cascais, então o cenário é puro verde encontrando o Atlântico. É menos servida por transporte público que as outras da lista, então o ideal é combinar com alguém que tenha carro, pegar um táxi a partir de Sintra ou Colares, ou encarar como parte de uma caminhada mais longa pela costa. Dá trabalho, mas recompensa - especialmente pela Adraga acolher simplesmente um dos melhores restaurantes de peixe da região..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Verão na cidade? Aqui estão 5 piscinas para fugir do calor.Quais as praias mais bonitas do Algarve? Leitoras e leitores do DN Brasil indicam