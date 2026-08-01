Para quem gosta desta época do ano, os dias mais longos, as temperaturas elevadas e uma agenda cheia de eventos fazem do verão uma das melhores épocas para aproveitar Portugal. Ter dinheiro facilita as coisas, mas é possível curtir a estação gastando pouco - já que tudo está mais caro no país.Com um pouco de planejamento, como preparar lanches em casa e optar pelo transporte público, dá para reduzir bastante as despesas e economizar. O DN Brasil reuniu algumas dicas para aproveitar o verão sem pesar tanto no bolso.Transporte público e comidaPara passar um dia na praia, levar guarda-sol, água e um lanche preparado em casa já ajuda a reduzir os gastos. Só a economia com bebidas ao longo do dia pode fazer diferença no orçamento. Vale lembrar que as praias em Portugal não possuem vendedores ambulantes com variedade de produtos. Por aqui, só bola de berlim.Se preferir comprar a comida na hora, vale conferir no mapa se existe algum supermercado próximo da praia. Em muitos balneários, uma caminhada de poucos minutos até um mercado pode representar uma economia considerável. E, claro, quanto mais turístico for o destino, maior tende a ser o preço de tudo, da água ao sorvete.Para quem não abre mão de almoçar numa esplanada ou em um restaurante com ar condicionado, caminhar duas ou três ruas para o interior pode reduzir bastante o valor da refeição. Os estabelecimentos à beira-mar costumam ser mais caros. Outra dica é aproveitar os pratos do dia, geralmente servidos no almoço, que costumam ter preços mais baixos e, em alguns casos, incluem sobremesa e café.Para chegar ao destino, vale considerar o transporte público em vez do carro, sobretudo com os atuais preços dos combustíveis. Além da gasolina, a economia também aparece nas portagens (pedágios) e no estacionamento, que durante o verão costuma ser caro e difícil de encontrar. Antes de sair, é importante confirmar os horários, já que aos fins de semana — especialmente em agosto — algumas linhas têm menos frequência. Se o carro for indispensável, como em famílias com crianças, uma boa alternativa é escolher praias com estacionamento gratuito.Praias fluviaisAs praias e piscinas fluviais podem ser uma excelente alternativa às praias mais turísticas. Além de, na maioria dos casos, terem acesso gratuito, elas costumam oferecer estacionamento sem custo ou mais barato, menos filas e preços mais baixos nos cafés e restaurantes da região.Assim como nas praias de mar, vale levar uma bolsa térmica com água, frutas e sanduíches preparados em casa, já que algumas praias fluviais ficam afastadas dos centros urbanos e têm poucas opções de alimentação. Outra dica é abastecer o carro antes de seguir viagem, pois os postos de combustível nas zonas turísticas podem praticar preços mais elevados.Quem pretende visitar mais de uma piscina fluvial no mesmo dia também pode aproveitar para conhecer pequenas aldeias da região, tornando o passeio mais completo sem aumentar significativamente os gastos.Cinema e shows gratuitosHá ainda outras formas de aproveitar o verão gastando pouco. Diversas cidades promovem sessões gratuitas de cinema em praças, jardins e parques durante os meses mais quentes, uma alternativa para aproveitar as noites de verão sem gastar com ingressos.O mesmo acontece com os concertos. O verão português é marcado por centenas de espetáculos gratuitos espalhados pelo país. Além dos grandes festivais pagos, praticamente todas as câmaras municipais promovem apresentações em espaços abertos, festas populares e eventos culturais com entrada livre.Antes de comprar ingressos para um festival, vale consultar a programação da cidade onde pretende passar o fim de semana. Muitas vezes, artistas conhecidos da música portuguesa e brasileira se apresentam gratuitamente em praças, jardins e parques. Acompanhar as agendas culturais das câmaras municipais também é uma forma de descobrir atividades para toda a família sem pesar no orçamento.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..As melhores praias para visitar perto de Lisboa.Morar em Portugal ficou mais caro. Veja o guia atualizado do custo de vida no país