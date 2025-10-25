DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Uma hora 'mais perto' do Brasil. Chega ao fim o horário de verão em Portugal, veja o que muda
Jeff PACHOUD/AFP
DN Brasil

A madrugada do dia 26 de outubro vai fazer com que os relógios atrasem uma hora. Polêmica na Europa, países, como a Espanha, querem o fim da mudança. No Brasil, horário de verão foi revogado em 2019.
Publicado a

A madrugada deste domingo, 26 de outubro, vai fazer com que os relógios em Portugal atrasem 60 minutos, deixando o país 'mais pertinho' do Brasil. Às 02:00h, a hora no território continental e na Madeira vai voltar para 01:00h, marcando o final do horário de verão no país e diminuindo a diferença para o fuso brasileiro.

Nas ilhas dos Açores, esta mudança vai ocorrer à 01:00h, quando os relógios vão voltar para 00h.

O horário de verão, que começou este ano na Europa no dia 30 de março, tem sido motivo de debate em vários países, como a Espanha, que querem o seu fim. Na última segunda-feira, 20 de outubro, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, publicou um vídeo no qual cobra a extinção da mudança. "Francamente, já não vejo sentido", afirmou Sánchez, que levou a proposta ao Conselho Europeu.

“Em todas as enquetes em que foram entrevistados espanhóis e europeus, a maioria mostrou-se contra a mudança da hora”, acrescentou Pedro Sánchez, que falou ainda dos efeitos negativos na saúde e bem estar dos cidadãos para justificar esta decisão.

Criado na Alemanha em 1916, no contexto da I Guerra Mundial, o horário de verão tinha o objetivo de economizar combustível na iluminação, aproveitando mais a luz natural. Portugal adotou desde então a mudança. No Brasil, a primeira vez que os relógios foram adiantados oficialmente foi em 1931, no governo de Getúlio Vargas, com alternância em períodos de aplicação ou não e diferenças entre regiões.

Em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, a mudança foi revogada mais uma vez e até agora não voltou. No começo deste mês, o Operador Nacional do Sistema Elétrico brasileiro recomendou um retorno do horário de verão por causa do risco de sobrecarga do sistema, mas a medida foi afastada pelo Governo Federal. 'Estamos absolutamente seguros de que não precisamos do horário de verão neste ano. Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário', disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no programa 'Bom Dia, Ministro', da EBC.

Antes, no final do mês de setembro, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados já tinha aprovado o projeto de lei que quer proibir definitivamente a adoção do horário de verão em todo o território nacional, apontando problemas de saúde que são gerados e a ineficiência na economia de energia. A proposta ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e só depois vai para votação pela Câmara. Para virar lei, precisa ser aprovada pelos deputados e pelo Senado Federal.

caroline.ribeiro@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
