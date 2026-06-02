Um dia após Coala Festival, Marina Sena anuncia turnê europeia com shows em Lisboa e no Porto

Um dia depois de reunir milhares de pessoas no Coala Festival, em Cascais, Marina Sena anunciou uma nova turnê europeia com duas paradas em Portugal. A cantora brasileira se apresenta no Coliseu Porto Ageas, no Porto, em 24 de outubro, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia seguinte.O anúncio acontece na sequência da passagem da artista pelo Coala Festival, onde foi um dos principais nomes do segundo dia do evento. Durante o show, Marina celebrou a recepção do público português. "Chocada de atravessar o Atlântico e ver tanta gente e tanta gente cantando todas as músicas. É o Brasil aqui em Portugal", afirmou à plateia.As apresentações fazem parte da "Coisas Naturais Europe Tour 2026", série de shows que também passará por Berlim, Paris, Amsterdã, Londres e Barcelona. A turnê leva aos palcos as músicas do álbum Coisas Naturais, lançado em 2024, além dos sucessos que transformaram a mineira em um dos principais nomes da música pop brasileira da atualidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Após ganhar projeção nacional com os grupos Rosa Neon e A Outra Banda da Lua, Marina consolidou a carreira solo com o álbum De Primeira, impulsionado pelo hit "Por Supuesto". Nos anos seguintes, ampliou sua presença nos principais festivais brasileiros e também no circuito internacional, conquistando um público cada vez maior fora do país, que agora chega ao seu melhor momento com Coisas Naturais.Os ingressos para os shows em Portugal já estão disponíveis para venda. As entradas variam entre os €32 e os €54 e podem ser adquiridas para venda através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."É o Brasil aqui em Portugal": Marina Sena leva multidão ao Coala Festival em Cascais.João Gomes. "Não imaginava nem cantar na cidade vizinha, imagina em Portugal"