João Gomes foi um dos nomes mais festejados no evento em Cascais.
João Gomes foi um dos nomes mais festejados no evento em Cascais. @eduardo_ramos_fotos
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João Gomes. "Não imaginava nem cantar na cidade vizinha, imagina em Portugal"

No palco do festival Coala, o nordestino provou que não são precisos efeitos especiais para um bom show: basta uma voz única - e um bom sanfoneiro.
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Se hoje João Gomes é um artista de projeção internacional, houve um tempo em que esse patamar parecia inalcançável. “Não imaginava nem cantar na cidade vizinha, imagina aqui, em Portugal”, disse ao DN Brasil o pernambucano, minutos antes de entrar no palco do Coala Festival, em Cascais.

Uma multidão assistiu ao show do músico, com fãs que vieram de várias partes da Europa para ouvir a voz de João Gomes e seu sotaque nordestino inconfundível. Ele entrou no palco recitando poesia, usando sandálias de couro, um chapéu de Pernambuco e uma camisa da seleção brasileira com seu nome e o número 10.

Na primeira fala após as duas músicas iniciais (Coração de Vaquejada e Dengo), João Gomes mostrou ao que veio. “Viemos representar o Nordeste e a nossa cultura”, disse. Toda a banda vestia igualmente a camiseta da seleção brasileira.

O repertório trouxe sucessos novos e “antigos” da carreira, iniciada em 2021, incluindo o hit Meu Pedaço de Pecado. Em cinco anos, a ascensão do nordestino foi meteórica. Muitos dizem que, além do talento musical, foram a autenticidade e a simplicidade do artista que impulsionaram seu sucesso em tão pouco tempo.

Simplicidade e autenticidade que ficam evidentes no palco, na forma como interage com os fãs, agradece a presença do público e apresenta a banda. O sanfoneiro Jeovanny Gabriel foi outro destaque, dando ainda mais alma ao show.

Sem grandes efeitos especiais, a apresentação de João Gomes mostra que não é preciso mais do que voz e bons músicos — em especial o sanfoneiro — para fazer um show inesquecível. Durante mais de uma hora, não houve quem ficasse parado — à exceção de alguns tentando tirar a selfie perfeita — ao som do forró.

Mostrando ser um músico completo e criativo, o concerto no Coala teve músicas de estilos variados em ritmo de forró: Como Eu Quero, do Kid Abelha; Ana Júlia, dos Los Hermanos; Copo de Vinho, de MC Leozinho; além de Anunciação, de Alceu Valença.

Foi São João no Porto

O show no Coala ocorreu um dia após a apresentação no Porto, onde levou o projeto São João Gomes. Ao DN Brasil, resumiu: “Rapaz, foi coisa louca. A galera dançou muito, fiquei muito feliz”.

O cantor afirmou que o objetivo é repetir o evento em 2027. Além disso, a apresentação do projeto Dominguinho já está garantida para fevereiro do próximo ano.

amanda.lima@dn.pt

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