O jornal também sabe que a decisão inicial de não aceitar os documentos ocorreu por uma questão de interpretação do modelo emitido pela AIMA, considerado pouco claro.
O jornal também sabe que a decisão inicial de não aceitar os documentos ocorreu por uma questão de interpretação do modelo emitido pela AIMA, considerado pouco claro.Foto: Global Imagens
DN Brasil

Uber recua e vai aceitar comprovantes de renovação da AIMA

A plataforma TVDE não colocou um prazo de aceitação, mas o DN Brasil sabe que a empresa espera uma ação rápida da AIMA em enviar os cartões renovados.
Publicado a

A Uber voltou atrás e passará a aceitar comprovantes de renovação de documentos de imigrantes que aguardam o envio dos cartões renovados pela Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Em comunicado enviado ao DN Brasil na manhã desta quinta-feira (17 de abril), a plataforma confirmou a medida, que não tem prazo definido.

“A Uber está aceitando documentos que comprovem pedidos de renovação de residência emitidos pela AIMA, após validação por meio da plataforma da própria AIMA”, destacou. A plataforma de TVDE não estabeleceu um prazo para essa aceitação, mas o DN Brasil apurou que a empresa espera uma ação rápida da AIMA para enviar os milhares de cartões renovados que estão em atraso.

O jornal também sabe que a decisão inicial de não aceitar os documentos ocorreu por uma questão de interpretação do modelo emitido pela AIMA, considerado pouco claro. O DN Brasil já havia mostrado que diversas entidades não aceitam o documento justamente pela falta de informações mais detalhadas.

O prazo de 15 de abril foi considerado após o fim das prorrogações da validade dos documentos por decreto. Foi criado um comprovante de renovação, válido por 180 dias. Esperava-se que, durante esse período, fosse possível entregar os cartões em tempo hábil, o que não aconteceu.

Diante dos atrasos, a AIMA criou um “comprovante de deferimento”, que, no entanto, não tem validade para essas e outras situações, como questões bancárias. Um dos problemas é que não apresenta data de validade nem o número do antigo título de residência.

O comprovante inclui ainda a frase: “Esta declaração não substitui o título de residência nos casos em que sua apresentação é legalmente exigida, mas certifica, para todos os demais fins considerados pertinentes, a existência da situação jurídica titulada”. O entendimento é que esse documento não possui a validade necessária.

DN Brasil apurou que mais de 90% dos cartões deferidos foram entregues, mas ainda há milhares em análise. O processo de renovação desses títulos de residência, alguns vencidos desde 2024, começou em julho do ano passado, no âmbito da Estrutura de Missão.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
O jornal também sabe que a decisão inicial de não aceitar os documentos ocorreu por uma questão de interpretação do modelo emitido pela AIMA, considerado pouco claro.
AIMA disponibiliza novos comprovantes para quem espera manifestação de interesse e CPLP
O jornal também sabe que a decisão inicial de não aceitar os documentos ocorreu por uma questão de interpretação do modelo emitido pela AIMA, considerado pouco claro.
Comprovantes. Governo afirma que realizou reuniões com entidades para que documentos sejam reconhecidos
Diário de Notícias
www.dn.pt