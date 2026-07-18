Um relatório da Comissão Europeia destacou de forma negativa o aumento do tempo de decisão nos tribunais administrativos portugueses. O tempo médio para decidir um processo em primeira instância chegou a 861 dias, enquanto a taxa de resolução caiu para 48%, em 2024, ano analisado. Para efeitos de comparação, em 2023, eram 597 dias e uma taxa de resolução de 120%.Na sequência da divulgação do documento, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) alertou para o contexto dos dados e apontou o que considera ser a origem do problema: os chamados processos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). "Os números têm uma causa única e identificável: os processos da AIMA", afirma o conselho, em nota enviada ao DN/DN Brasil.Segundo o CSTAF, em 2025 chegaram a dar entrada cerca de 20 mil processos em poucos dias, contribuindo para um universo de mais de 100 mil casos ainda à espera de decisão. O conselho afirma que esta é a causa "exclusiva" da diminuição da rapidez dos tribunais e rejeita a ideia de que tenha havido "uma perda de capacidade dos tribunais administrativos".O próprio relatório da Comissão Europeia afirma que o problema está relacionado "com o número muito elevado de processos urgentes no sentido de obrigar a administração a proferir decisões sobre processos de asilo e migração". No entanto, destaca que essa é apenas uma das causas para o agravamento dos indicadores, enquanto o CSTAF atribui toda a responsabilidade à avalanche de processos contra a AIMA.O conselho sustenta que os tribunais foram "alheios" à falha administrativa e que a taxa de resolução de 48% "nada diz sobre a eficiência dos tribunais — diz apenas que lhes foi transferido o passivo de um serviço do Estado". Argumenta ainda que, sem os processos da AIMA, "a taxa de resolução da jurisdição administrativa e fiscal situa-se acima de 100%: os tribunais resolveram mais processos do que aqueles que, em condições normais, deram entrada. Ler o indicador de 48% sem este contexto é, por isso, falacioso".Como o jornal noticiou, o conselho criou uma força-tarefa para reduzir o volume de processos contra a AIMA. Foram abertas 50 vagas, mas apenas 28 foram preenchidas. Em três meses, cerca de um quinto dos casos foi resolvido, como noticiou o DN com exclusividade na semana passada.O trabalho será retomado em setembro, após o recesso judicial. No entanto, a equipe passará a contar com 23 magistrados. Um deles desistiu e outros quatro foram retirados da operação por não terem atingido as metas estabelecidas pelo CSTAF.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Os processos envolvem diferentes demandas de imigrantes, que recorreram aos tribunais diante da incapacidade da AIMA de analisar os pedidos. Entre eles estão ações relacionadas ao reagrupamento familiar, à emissão de títulos de residência por diferentes artigos da lei, além de pedidos de regularização no território por matrícula em curso profissionalizante e pelo antigo regime da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).Foi justamente para conter essa enxurrada de ações judiciais que o Governo alterou duas vezes a legislação. A primeira mudança entrou em vigor em outubro do ano passado, impondo novas regras para o acesso aos tribunais administrativos e o fim dos pedidos CPLP.Já na sexta-feira, o Parlamento aprovou uma proposta do Executivo que elimina da lei a possibilidade de regularização por matrícula em curso profissionalizante realizada em Portugal e por ter filhos menores no país. No entanto, até que essas alterações produzam efeitos, os tribunais administrativos continuarão a lidar com um elevado passivo de processos, além das novas ações que continuam sendo ajuizadas diariamente.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA. ‘Task Force’ do tribunal recupera 1/5 dos processos em atraso.Tribunal condena AIMA a decidir pedido de residência e aponta violação de direitos fundamentais