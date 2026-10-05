Mediadores culturais da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) estarão em greve nacional nesta terça-feira, 6 de outubro. A convocação é do Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), cujos profissionais realizam atividades como o atendimento ao público nos balcões da agência.Segundo comunicado do sindicato, são reivindicadas "a criação de uma carreira técnica própria e um suplemento remuneratório equivalente ao da GNR e da PSP". Os profissionais pedem também "o fim da precariedade dos Mediadores Culturais".Outra motivação para a greve está nas circunstâncias não explicadas pelo Governo sobre o presidente da AIMA, Pedro Portugal Gaspar. A saída do responsável foi comunicada aos funcionários da agência, que ficaram sabendo do caso por meio da imprensa. Depois das notícias, não foram prestadas mais informações sobre o tema, e Gaspar continua trabalhando.A presidente do STM, Manuela Niza, tenta marcar uma reunião com a tutela, mas não obteve sucesso. "Pedimos uma reunião e até hoje não houve qualquer resposta", afirma, citada em comunicado. "Se não for possível reunir com o Secretário de Estado, iremos procurar chegar ao Ministro e, se necessário, ao Primeiro-Ministro", complementa.A greve anterior deste sindicato ocorreu em junho. O DN Brasil apurou, na ocasião, que a paralisação não gerou cancelamentos. Aderiram ao movimento grevista 21 dos 700 profissionais desta categoria.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sindicato diz que contratação de funcionários na AIMA não compensa saída de trabalhadores.Em assembleia de cidadãos imigrantes, AIMA é uma das principais preocupações