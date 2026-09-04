O aumento de 17% no número de funcionários anunciado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) nos últimos dois anos não significa que a agência tenha hoje mais capacidade para atender os imigrantes. É o que afirma o Sindicato dos Técnicos de Migração (STM).Em comunicado, a entidade sindical explica que saíram 19% de funcionários no mesmo período, entre o verão de 2024 e o de 2026. "O número é enganador (...) e o saldo é negativo", acusa. Ainda segundo o STM, é apresentada uma "perceção artificial de crescimento".De acordo com o sindicato, este défict impacta diretamente nos imigrantes. "Tem impacto direto na capacidade de resposta da AIMA, já que quem abandona a instituição leva consigo anos de experiência acumulada, conhecimento de processos, legislação e práticas que não se recuperam com a simples entrada de novos trabalhadores", detalha.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A entidade ainda questiona quantos dos funcionários permanecem na agência após seis meses de trabalho. A estimativa do sindicato é que esse número não chega a 2%. "Uma taxa de retenção tão baixa compromete a continuidade do serviço, aumenta a rotatividade e obriga a ciclos permanentes de formação, sem ganho efetivo de capacidade", pontua.O STM reivindica "medidas estruturais há muito identificadas", como a criação de uma carreira própria para os técnicos de migração, o reforço "efetivo dos meios humanos e técnicos da AIMA" e a melhoria das condições de trabalho. Também são cobradas ações de "combate à precariedade" e a implementação de "formação inicial estruturada e contínua". Por fim, defende que é que é "essencial abandonar a gestão reativa e as medidas meramente cosméticas, que não resolvem os problemas de fundo nem garantem a capacidade de resposta que o país exige".amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA aumenta em 17% o número de trabalhadores em dois anos e prevê chegar aos 20% este mês.Nova ferramenta da AIMA permite acompanhar cada etapa do processo de residência