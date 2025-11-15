Thiago Lacerda estreia nos palcos portugueses no final deste mês

O ator brasileiro Thiago Lacerda está com data marcada para subir aos palcos portugueses pela primeira vez. Entre o final de novembro e o início de dezembro, o ator traz ao país a peça Quem Está Aí?, que terá datas no Estúdio Time Out, em Lisboa, nos dias 29 e 30 de novembro e 1, 2 e 3 de dezembro, e no Outside Mouco, no Porto, em apresentação única no dia 4 de dezembro. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda. Com o monólogo Lacerda traz um recorte intenso e íntimo do universo de William Shakespeare. A peça reúne trechos de Hamlet, Macbeth e Medida por Medida, interpretados em cena solo e em atmosfera minimalista: apenas uma mesa, uma cadeira e o confronto direto com os dilemas morais e existenciais das personagens.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O espetáculo marca mais uma etapa da longa parceria de Lacerda com o diretor Ron Daniels, brasileiro radicado em Nova Iorque e ex-diretor da Royal Shakespeare Company. Juntos desde 2012, eles já trabalharam em produções como Hamlet, Macbeth, Medida por Medida e A Peste, de Albert Camus. Agora, o ator assume o desafio de revisitar alguns dos momentos mais tensos dessas obras, trazendo à tona conflitos morais, fragilidades e pensamentos íntimos dos personagens. Apesar de escritos há séculos, estes pensamentos continuam a ecoar no presente.Em cena, Hamlet reflete diante da vingança, Ângelo expõe sua corrupção e Macbeth encara a culpa às portas da batalha final. A proposta é aproximar o público dessa jornada emocional, num encontro direto com os dilemas e incertezas que movem as personagens.Tanto em Lisboa, quanto no Porto, Quem Está Aí? será apresentado sempre às 21h. Os Ingressos estão disponíveis através deste link e custam €23 em ambas cidades.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lisboa volta a receber a Mostra de Teatro do Brasil no Chapitô.Marcos Caruso: "em Portugal, não sou mais 'aquele ator da Globo', sou um ator de teatro"