Thiago Lacerda estreia nos palcos portugueses no final deste mês

Ator brasileiro apresenta monólogo inspirado na obra de Shakespeare em Lisboa e no Porto.
O ator brasileiro Thiago Lacerda está com data marcada para subir aos palcos portugueses pela primeira vez. Entre o final de novembro e o início de dezembro, o ator traz ao país a peça Quem Está Aí?, que terá datas no Estúdio Time Out, em Lisboa, nos dias 29 e 30 de novembro e 1, 2 e 3 de dezembro, e no Outside Mouco, no Porto, em apresentação única no dia 4 de dezembro. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda.

Com o monólogo Lacerda traz um recorte intenso e íntimo do universo de William Shakespeare. A peça reúne trechos de Hamlet, Macbeth e Medida por Medida, interpretados em cena solo e em atmosfera minimalista: apenas uma mesa, uma cadeira e o confronto direto com os dilemas morais e existenciais das personagens.

O espetáculo marca mais uma etapa da longa parceria de Lacerda com o diretor Ron Daniels, brasileiro radicado em Nova Iorque e ex-diretor da Royal Shakespeare Company. Juntos desde 2012, eles já trabalharam em produções como Hamlet, Macbeth, Medida por Medida e A Peste, de Albert Camus.

Agora, o ator assume o desafio de revisitar alguns dos momentos mais tensos dessas obras, trazendo à tona conflitos morais, fragilidades e pensamentos íntimos dos personagens. Apesar de escritos há séculos, estes pensamentos continuam a ecoar no presente.

Em cena, Hamlet reflete diante da vingança, Ângelo expõe sua corrupção e Macbeth encara a culpa às portas da batalha final. A proposta é aproximar o público dessa jornada emocional, num encontro direto com os dilemas e incertezas que movem as personagens.

Tanto em Lisboa, quanto no Porto, Quem Está Aí? será apresentado sempre às 21h. Os Ingressos estão disponíveis através deste link e custam €23 em ambas cidades.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
