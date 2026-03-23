Theatro Municipal anuncia volta do Balé da Cidade de São Paulo a Portugal com espetáculo no Porto em abril

O Theatro Municipal de São Paulo anunciou no último domingo (22), o retorno do Balé da Cidade de São Paulo a Portugal. A companhia brasileira se apresenta no Teatro Municipal do Porto com o espetáculo “Encruzilhada”, com coreografia de Renan Martins, nos dias 8 e 9 de abril, integrando a programação do Festival DDD – Dias da Dança.As apresentações acontecem às 21h30, no Grande Auditório do Rivoli, e fazem parte da circulação internacional do grupo, que volta a se apresentar na Europa com uma obra recente do repertório. O trabalho propõe uma investigação sobre o movimento coletivo, explorando relações de encontro, tensão e negociação entre os intérpretes em cena.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado por Renan Martins, “Encruzilhada” reúne referências de danças populares, gestos do imaginário coletivo e diferentes arquivos corporais. A coreografia traz para o palco práticas que raramente ocupam espaços tradicionais, aproximando distintas linguagens e contextos em uma mesma proposta cênica.No espetáculo, a coletividade aparece como eixo central, não como ideal, mas como prática em constante construção. Os bailarinos trabalham a partir de dinâmicas de escuta, fricção e convivência, enquanto o público acompanha o desenvolvimento da obra em tempo real.Os ingressos para o espetáculo “Encruzilhada” custam €12 e a peça tem duração de 1h20. As entradas podem ser adquiridas através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais