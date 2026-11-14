Quem consultar a tabela de valores dos documentos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) pode se assustar com o preço do título de residência permanente: 263,40 euros. A possibilidade de solicitar esse documento foi disponibilizada pela agência na semana passada, mas muitos imigrantes destacaram o alto custo.O DN Brasil perguntou à AIMA qual é o valor exato pago pelos brasileiros, que se beneficiam de descontos. "De acordo com a tabela em vigor e com o procedimento atualmente aplicado, o montante devido por um cidadão brasileiro pela concessão do primeiro título de residência permanente é de 59,40 euros", explica.O mesmo valor se aplica aos cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. O benefício abrange todos os países-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já os cidadãos das demais nacionalidades pagam um valor mais alto. "O valor de 263,40 euros corresponde à taxa de concessão de autorização de residência permanente após a aplicação da redução de 25% prevista enquanto o procedimento não estiver disponível em canal digital", ressalta a agência.A autorização de residência permanente é um estatuto que permite aos estrangeiros viver em Portugal por tempo indeterminado. Prevista no artigo 80.º da Lei n.º 23/2007, conhecida como Lei dos Estrangeiros, é destinada aos imigrantes que já possuem uma autorização de residência temporária há pelo menos cinco anos e cumprem um conjunto de condições estabelecidas pela legislação portuguesa.Entre os requisitos estão a comprovação de meios de subsistência e a existência de alojamento. Também é exigido que o requerente não tenha sido condenado, nos cinco anos anteriores, a uma ou mais penas que, isoladas ou somadas, ultrapassem um ano de prisão, nos termos previstos na lei.Embora o direito de residência não tenha prazo de validade, o cartão físico é emitido com validade de cinco anos. Os relatórios da AIMA não informam quantas pessoas possuem esse tipo de autorização no país.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA lança formulário para pedido de residência permanente.Brasileiros receberam 115.709 novas autorizações de residência em Portugal em 2025. Comunidade tem mais de 490 mil pessoas