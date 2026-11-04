Uma nova funcionalidade foi lançada pela Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) esta tarde, 04 de novembro. Imigrantes com direito ao título de residência permanente terão um formulário específico para esta solicitação.A opção foi adicionada ao formulário de contato, que tem centralizado a maior parte dos pedidos digitais para a agência. O DN Brasil que o objetivo é facilitar o agendamento para estes pedidos e também o trabalho doa atendendentes da AIMA.Já as renovações deste documentos já emitidos seguem no mesmo portal de renovações. Ou seja, a nova funcionalidade é destinada aos imigrantes que precisam pedir o primeiro título permanente.A autorização de residência permanente é um estatuto que permite aos cidadãos estrangeiros viver em Portugal por tempo indeterminado. Prevista no artigo 80.º da Lei n.º 23/2007, conhecida como Lei dos Estrangeiros, é destinada aos imigrantes que já possuem uma autorização de residência temporária há pelo menos cinco anos e cumprem um conjunto de condições estabelecidas na lei portuguesa.Entre os requisitos estão a comprovação de meios de subsistência e a existência de alojamento. Também é exigido que o requerente não tenha sido condenado, nos cinco anos anteriores, a uma pena ou a penas que, isoladas ou somadas, ultrapassem um ano de prisão, nos termos previstos na lei.A autorização de residência permanente permite ao imigrante viver em Portugal por tempo indeterminado. Embora o direito de residência não tenha prazo de validade, o cartão físico é emitido por cinco anos. Os relatórios da AIMA não trazem a informação de quantas pessoas possuem esse tipo de documento no país.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Títulos de residência que vencem em janeiro já podem ser renovados.AIMA terá novo portal unificado para reagrupamento familiar