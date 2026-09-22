Em 2025, 115.709 brasileiros receberam novas autorizações de residência em Portugal, a maior comunidade estrangeira no país. O dado consta no Relatório de Migrações e Asilo da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), divulgado esta terça-feira, 22 de setembro.O número coloca o Brasil na liderança entre as nacionalidades com novas concessões, bem à frente da Índia, que aparece em segundo lugar, com 25.694 autorizações. No ranking seguem Nepal (17.689), Bangladesh (17.499) e Paquistão (15.656). A população brasileira residente em Portugal cresceu 1,9%, passando de 484.596 em 2024 para 493.622 pessoas. O número, porém, não representa novas entradas no país durante o ano. Trata-se do total de cidadãos brasileiros contabilizados pela AIMA como residentes em 31 de dezembro, uma população que inclui pessoas com títulos de residência válidos, processos de regularização em curso e autorizações abrangidas por regimes legais específicos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O número de novas autorizações concedidas a brasileiros deve ser lido também em conjunto com o tamanho da comunidade já residente no país. Ao final de 2025, 493.622 brasileiros viviam em Portugal, o equivalente a 31,1% de toda a população estrangeira residente. Pelo sexto ano consecutivo o Brasil aparece como a principal nacionalidade estrangeira no país."Com 493.622 residentes, a comunidade brasileira não só é numericamente dominante, como beneficia de uma proximidade linguística, cultural e histórica que facilita a sua integração no mercado de trabalho, no sistema educativo e na vida social portuguesa", consta no documento. O relatório é divulgado anualmente.No total, a AIMA concedeu 337.880 novas autorizações de residência no ano, o que significa que os brasileiros responderam por cerca de 34,2% de todas as novas concessões. Parte dos processos correspondia a pendências de anos anteriores.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Trabalho esteve na origem de 95,7% das novas autorizações de residência em Portugal em 2025.OIM. Pedidos de retorno voluntário de brasileiros em Portugal sobem 52% em 2026