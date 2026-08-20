Remédios à força, agressões físicas e sexuais, ficar amarrado no chão molhado e ensaboado, proibição de dormir. Estas são algumas das torturas praticadas por dois brasileiros presos em Portugal, após o trânsito em julgado da condenação no Brasil.Os detalhes da violência foram divulgados pelo promotor Aroldo Costa Filho, que investigou o caso, iniciado em 2014, em Ribeirão Preto. Marluci Cabrera Bellini Henares e Djalma Antônio Henares Júnior, na época um casal, atuavam em uma clínica de reabilitação na cidade.Segundo o promotor, em entrevista ao G1, os pacientes eram agredidos com socos, pedaços de madeira e também violentados sexualmente com diferentes tipos de instrumentos. Eles ficavam amarrados e jogados no chão molhado e ensaboado durante várias horas.Os pacientes também eram obrigados a ingerir uma mistura conhecida como "danoninho", explica o promotor. “Eles até utilizavam uma expressão chamada 'danoninho', falavam: 'ele vai ter que tomar o danoninho', 'eu tomei o danoninho', que era um medicamento em gotas que era colocado na água e eles eram obrigados a ingerir”, detalhou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Outra forma de agressão era a violência psicológica. Os internos eram obrigados a ficar sentados olhando para árvores por horas seguidas e, se pegassem no sono, eram acordados com socos e outras agressões físicas. Todos eram vigiados por câmeras pelo casal durante 24 horas por dia.Marluci e Djalma deixaram o Brasil e fixaram residência em Portugal enquanto ainda podiam sair do país. O casal, que depois se separou, se refugiou na ilha de São Miguel. Djalma posteriormente se mudou para o continente e se casou novamente. Ele atuava como psicólogo. Já Marluci trabalhava como professora de zumba e tinha uma vida ativa na comunidade.As prisões ocorreram um mês após a condenação definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As autoridades brasileiras já pediram a extradição do casal, para que cumpram no Brasil a pena de 17 anos e seis meses de prisão em regime fechado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Operação resgata oito brasileiras exploradas em boate e prende três pessoas.Português é preso no Brasil acusado de golpe da cidadania portuguesa