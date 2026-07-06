Oito brasileiras foram resgatadas pela Polícia Judiciária (PJ) durante uma operação de combate ao tráfico de seres humanos e à exploração sexual em Portugal. De acordo com comunicado da Europol, as vítimas trabalhavam em uma casa de massagem, mas eram "forçadas à prostituição em uma boate", destacam as autoridades."A Polícia Judiciária participou, entre os dias 8 e 12 de junho, da operação internacional Global Chain, coordenada pela Europol, Frontex e Interpol, de combate ao tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, que resultou na detenção de três suspeitos e na identificação de oito vítimas em Portugal", destaca a PJ em comunicado.Três pessoas foram detidas durante a operação: dois brasileiros e um português, pelo crime de aliciamento ilegal. Na ação, os agentes também apreenderam 10 mil euros em dinheiro e três veículos. Ao todo, a operação mobilizou 64 agentes em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppA operação ocorreu simultaneamente em 59 países. Foram identificadas 2.070 vítimas e detidos 1.024 suspeitos, dos quais 334 por tráfico de seres humanos. Segundo a Europol, a edição deste ano "incidiu sobre o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual, criminalidade forçada e mendicidade forçada, com especial enfoque nas vítimas menores de idade".O objetivo, de acordo com a PJ, foi "detetar e desmantelar atividades criminosas associadas à prática deste crime, identificar os seus autores, desencadear investigações contra grupos criminosos organizados e proteger potenciais vítimas".Globalmente, o perfil das vítimas é semelhante ao registado em Portugal: mulheres imigrantes são as principais vítimas. Foram identificadas potenciais vítimas provenientes de 45 países, sendo a maioria oriunda da Colômbia, Argentina, Venezuela, Nepal e Moldávia."Os resultados das investigações indicam que a esmagadora maioria das vítimas é do sexo feminino e adulta, sendo explorada, sobretudo, para fins de exploração sexual (88%)", detalha a Polícia Judiciária. Os restantes casos dizem respeito a trabalho forçado (9%), mendicidade forçada (2%) e criminalidade forçada (1%).amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Libertadas em Espanha oito mulheres vítimas de exploração sexual. Rede era liderada a partir do Algarve.Quarenta mulheres brasileiras libertadas em Espanha em operação contra exploração sexual