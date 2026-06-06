São João brasileiro toma conta de Oeiras com três dias de festa e forró

O clima das festas juninas brasileiras volta a tomar conta dos arredores de Lisboa neste mês. Entre os dias 19 e 21 de junho, o Jardim Municipal de Paço de Arcos, em Oeiras, recebe mais uma edição do O Baião Vai - Viva São João, festival dedicado à cultura nordestina que terá shows de forró, quadrilhas, gastronomia típica e atividades para toda a família. A entrada é gratuita.Promovido pelo Espaço Baião, coletivo criado por brasileiros em Portugal, o evento será realizado na quinta e sexta-feira, das 17h à meia-noite, e no sábado e domingo, do meio-dia à meia-noite. A proposta é recriar o ambiente das tradicionais festas de São João, uma das celebrações mais populares do calendário brasileiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além da programação musical, o festival contará com barracas de comida típica, artesanato e atividades voltadas para crianças e famílias. A expectativa da organização é reunir brasileiros e portugueses em torno de manifestações culturais ligadas ao Nordeste do Brasil, com destaque para o forró e as quadrilhas juninas..O Espaço Baião tem se consolidado nos últimos anos como um dos principais promotores do forró em Portugal, organizando bailes, oficinas e encontros culturais voltados à música nordestina. A iniciativa já reúne uma comunidade frequente de dançarinos e apreciadores do gênero na região de Lisboa e, além do São João, organiza festivais de forró como o Maria Bonita, um dos maiores da Europa. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Santos Populares começam nesta quinta em Lisboa; veja datas dos principais arraiais.Festival Internacional de forró no Porto muda de local e espera mais de 11 mil pessoas