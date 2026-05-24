Festival Internacional de forró no Porto muda de local e espera mais de 11 mil pessoas

O Festival Internacional de Forró do Porto mudou de local. O evento será realizado no Estádio Municipal de Vila Nova de Gaia. A programação não sofreu alterações e está mantida para o próximo final de semana, dias 29 e 30 de maio."Alteração do Local do Festival Internacional de Forró para ir de encontro ao melhor para todos! Além de mais espaço e estrutura e em prol da preservação das áreas naturais do mundo, não estão sendo medidos esforços para melhor atender as mais de 11.000 pessoas que já garantiram seus bilhetes para o Festival Internacional de Forró 2026", destacaram no Instagram.A mudança no local do evento ocorreu após críticas de grupos ambientalistas. Eles alertaram para a ameaça da fauna na Reserva Natural do Estuário do Douro, anteriormente escolhido para a realização da festa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!“O movimento cívico SOS Estuário do Douro vem manifestar a sua oposição à realização do Festival Internacional de Forró no Parque de São Paio, em Vila Nova de Gaia, um espaço contíguo e funcionalmente complementar à Reserva Natural Local do Estuário do Douro, integrando, no seu conjunto, uma área ecológica de valor inestimável”, divulgaram em comunicado, citado pela agência Lusa.Os organizadores, no entanto, confirmam que todas as atrações estão mantidas. O ponto alto da festa deverá ser o show do artista João Gomes, que traz ao evento o "São João Gomes", a primeira edição fora do Brasil. Comidas típicas e atividades para as crianças vão completar a programação do festiva.Outros artistas que vão movimentar o Porto são o Trio Nordestino, Maurício do Recife e DJ JC Lima. Já foram vendidos mais de 11 mil ingressos, restando poucos bilhetes para o festival.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Veja a agenda atualizada de shows de artistas brasileiros em Portugal neste ano.Porto receberá primeira edição do “São João Gomes”